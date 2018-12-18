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AVM'de yangın paniği

Güngören’de bir alışveriş merkezinin üst katında bulunan spor salonunda yangın çıktı.

Güngören'de bir alışveriş merkezinin üst katında bulunan spor salonunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.


Güngören'de bir alışveriş merkezinin üst katında bulunan spor salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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