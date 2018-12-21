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AVM'den düşerek ölen genç defnedildi

Bakırköy’de bir AVM’nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden tıp öğrencisi Baturay Serter defnedildi.

Bakırköy'de bir AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden tıp öğrencisi Baturay Serter defnedildi.


Bakırköy'de dün öğle saatlerinde bir alışveriş merkezinin dördüncü katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybeden Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Baturay Serter'in cenaze namazı Ataköy'de bulunan 5. Kısım Camii'nde kılındı. Talihsiz gencin cenazesine öğrenci arkadaşları, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Serter'in arkadaşları ve sevenleri tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze namazı kılınan talihsiz gencin tabutu cenaze aracına konulduğu esnada dedesi aracın yanına çıkarak torununun tabutuyla beraber gitmek istediğini söyledi. Ancak yakınları tarafından ikna edilerek araçtan indirildi.

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