AVM'ler yılbaşına hazırlanıyor

Yaklaşan yeni yıl öncesi AVM'ler hazırlıklara başladı. Bu kapsamda yılbaşına uygun eğlence etkinlikleri düzenleniyor.

‘Yaşamak çok güzel' sloganıyla yaşama güzelliklerini misafirleriyle buluşturma amacıyla faaliyetlerine devam eden Akbatı Alışveriş Merkezi, Aralık ayında yeni yıl ile dolu bir program hazırladı. Yapılan duyuruya göre 7'den 70'e tüm misafirlerini ağırlayacağı AVM ailece kartpostal yapımı atölyesi ve çocuk tiyatroları ile birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Akbatı ayrıca Aralık ayı boyunca gönüllülerin ördüğü atkı ve bereleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ‘Sevgimizle Örüyoruz' projesine de destek verecek.

El yapımı yılbaşı kartları

Akbatı misafirleri tasarımcı Burcu Baraner ile gerçekleşecek ‘Mutlu Yılbaşı Kartları Atölyesi' ile yeni yıla dair dileklerini kendi elleriyle hazırladıkları yılbaşı kartlarıyla sevdiklerine iletebilecekler. 14-21 Aralık tarihlerinde 12.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek atölyede misafirler ailece yılbaşı kartları üretecek, keyifli vakit geçirecek.

Eğlenceli müzikaller

Akbatı, çocuklara hafta sonlarını dolu dolu geçirebilmeleri için aralık ayında iki tiyatro oyunu sahneliyor. Aralık ayının ilk konuğu, TRT Çocuk Televizyonu'nda yayımlanan ve çocukların gönüllerinde taht kuran ‘Hapşuu' isimli müzikal oyun olacak. Hapşu ve arkadaşlarının keşiflerine ortak olmak isteyen minik tiyatroseverler, 1 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da Akbatı'da buluşacak. Oyun, zemin kat havuz önünde sahnelenecek.

Aralık ayının ikinci konuğu ise kocaman bir dinozor yavrusunun insanlarla olan eğlenceli macerasını anlatan ‘Sevimli Dinozor' adlı oyun olacak. Oyun, 22 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da Akbatı zemin kat havuz önünde sahnelenecek.

Sevgimizi ellerimizle örüyoruz

Akbatı, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocukların atkı ve bere ihtiyacını karşılanması için Güneş Umuttur derneği ile el ele veriyor. Akbatı, “Sevgimizle Örüyoruz” projesi kapsamında, 1-31 Aralık tarihleri arasında gönüllü katılımcılar tarafından örülecek atkı ve berelerin renkli hediye paketleri halinde yardıma muhtaç çocuklara ulaştırılmasına destek olacak.