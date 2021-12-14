AVM'lerde yeni yıl hazırlıkları başladı

Yeni yıla az bir süre kala AVM'ler oluşturlan alışveriş alanlarıyla hediye seçenekleri sunuyor.

Dekorasyondan modaya, özgün tasarımlardan el yapımı oyuncaklara kadar birçok hediye alternatifi sunan Akbatı Yılbaşı Pazarı, ziyaretçilerinin yeni yıl heyecanına ortak olmaya hazırlanıyor. 19-31 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilecek Akbatı Yılbaşı Pazarı'nda ziyaretçiler pek çok hediye alternatifini aynı anda görme imkanına sahip olurken 6-31 Aralık tarihleri arasında Akbatı mobil uygulamasını kullanan ziyaretçiler gerçekleştirilecek yeni yıl çekilişine katılma şansı kazanacak.

Yılbaşı Pazarı, 19-31 Aralık tarihleri arasında AVM'nin zemin kat havuz önünde açılacak. Birbirinden seçkin markaların yer alacağı pazarda 19 Aralık'tan itibaren haftanın her günü 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.