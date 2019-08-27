İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avrasya Tüneli'nde kontrolden çıkan lüks cip yan yattı

Avrasya Tüneli’nde kontrolden çıkan lüks cip yan yattı.

Avrasya Tüneli'nde kontrolden çıkan lüks cip yan yattı. Araçta bulunan 3 Azerbaycanlı kazayı yara almadan atlattı.


Avrasya Tüneli'nde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, Azerbaycan plakalı lüks cip iddiaya göre kontrolden çıkarak yan yattı. Araçta bulunan 3 Azerbaycan vatandaşı kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle tünelin Asya istikameti trafiğe kapatıldı. Yolun kapatılması sebebiyle Avrupa'dan Asya istikametine tünel girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yan yatan aracın çekici yardımıyla çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.