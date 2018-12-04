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Avrasya Tüneli'nde maddi hasarlı kaza

Avrasya Tünelinde Avrupa Yakasından Asya’ya geçen taksiye bir araç arkadan çarptı.

Avrasya Tünelinde Avrupa Yakasından Asya'ya geçen taksiye bir araç arkadan çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirke,n polis ekiplerinin müdahalesiyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaya devam etti.


Kaza, 12. 30 sıralarında Avrasya Tüneli'nde meydana geldi. Avrupa'dan Asya'ya gidiş istikametinde yaşanan kazada Turkuaz renkli seyir halindeki taksiye arkadan bir araç çarptı. Kazada araç sürücüleri kaza almadan kurtulurken araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesinin ardından tünelde Asya yönünde ulaşım tek yönlü olarak sağlanmaya devam etti.

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