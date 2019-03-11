Avrasya'da buğday ve un üretiminde söz, Türkiye'nin

Türkiye başkanlığını ise un sektörünün kapasite olarak yüzde 90'ını temsil eden Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) üstlenecek.

Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde, tahıl öğütme, tohum işleme ve un sektörü uzmanları için etkinlikler düzenleyen, değirmencilik sektörü uzmanlarını bir araya getiren IAOM'un Avrasya Bölge Direktörlüğü'ne TUSAF koordinasyonunda Türkiye getirildi. Dünyanın önemli buğday üreticisi ve un ihracatçısı ülkelerini barındıran Avrasya'nın yönetimi, Türkiye için büyük bir önem taşıyor. İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında TUSAF ve IAOM Avrasya Yönetim Konsey Başkanı Eren Günhan Ulusoy, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''Türkiye, 2018'de 3.4 milyon ton un ihraç eder hale geldi''

Dünyada buğday ve un piyasasında dengelerin son 20-30 yılda çok değiştiğini ifade eden TUSAF ve IAOM Avrasya Yönetim Konsey Başkanı Eren Günhan Ulusoy, ''90'lı yıllara kadar içinde bulunduğumuz bölge, ağrılık olarak ithalatçı bir bölge olmasına rağmen özellikle Karadeniz ülkelerindeki üretim artışından dolayı 2000'li yıllarda bu bölge, dünyanın tahıl sektöründe en önemli bölgesi haline geldi. Çünkü Karadeniz Bölgesi ülkeleri; Rusya, Ukrayna ve Kazakistan'da gerçekleşen buğday üretimi artışları sayesinde buradan çıkan buğday, dünya ticaretinin yüzde 40'ını temsil etmeye başladı. Aynı zamanda una geçtiğimizde 2003 yılında sadece 253 bin ton un ihraç eden Türkiye, 2018'de 3.4 milyon ton un ihraç eder hale geldi. 2012'de bu yana 6 yıldır dünyanın un ihracat lideri. Avrasya'da yer alan Kazakistan 2.1 milyon tonla dünyanın 2'ncisi, peşinden Ukrayna geliyor. Böylelikle dünya un ihracatında da IAOM Avrasya Bölgesi'ndeki ülkeler yarıdan fazlasını temsil ediyor. Buğday tarafına baktığımızda dünyanın 730 milyon tonluk buğday üretiminde Avrasya Bölgesi, 220 milyonluk bir pay alıyor. Yani yüzde 30'unu temsil ediyor'' dedi.

''Avrasya'da üretilen buğdayın piyasa değeri 55 milyar dolar''

Bölgedeki rakamlara değinen Ulusoy, ''Avrasya Bölgesi'nde yer alan ülkelerin nüfusu 2 milyar, gayri safi milli hasıla büyüklükleri 7.1 trilyon dolar. Bu bölgede üretilen buğdayın piyasa değeri 55 milyar dolar. Hem ülkemiz için hem bu bölgedeki ülkelerin tarım sektörü için hem çiftçileri için hem de tarıma dayalı sanayi için rakamsal anlamda da çok önemli bir konu. Bu önemli konuda Türkiye'nin böyle bir söz hakkında sahip olması ve bu bölgenin direktörlüğünü yapacak olması sektörümüzün geleceği açısından son derece kıymetli'' şeklinde konutu.

''Türkiye, dünyadaki buğday üretici ülkeleri arasında 10'uncu sırada yer alıyor''

Avrasya Bölgesi'nin, buğday ve un sektöründeki önemine dikkat çelen Ulusoy, ''Türkiye, dünyadaki buğday üretici ülkeleri arasında şu anda yıllık 20 milyon tonluk üretimiyle 10'uncu sırada yer alıyor. İlk 5 içerisinde yer alan Çin, AB, Rusya ve ABD, dünyadaki üretimin yarısına yakınını gerçekleştiriyorlar. Avrasya Bölgesi'nde yer alanlar da toplam üretimin yüzde 30'unu gerçekleştirmekteler. Avrasya kendini tanımlayan bir terim. Burada sadece nüfus ve ekonomik büyüklük değil, bu sektördeki yeri ve önemi açısından da son yıllarda bu bölge dünyanın parlayan yıldızı. Bu bölge 15 yıl önce dünyanın un ihracat listesinde yer almazken, şu anda şampiyonu olan Türkiye'yi barındırıyor. Bu bölge, dünyanın buğday ihracat listesinde yer almazken şu anda dünyanın buğday şampiyonu olan Rusya Federasyonu'nu içine alıyor. Bu bölgenin tarımsal ve sanayi olarak gelişimi ve geleceğe yönelik dünyadaki yeri daha da artacak'' diye konuştu.

Ulusoy sözlerini şöyle tamamladı: ''Federasyon yönetim kurulumuz 2015 Mayıs'tan itibaren görev almakta. Tüm Türkiye'yi temsil etmekte. Bu birlik ve beraberlik olmasa bu işlerde ilerlemek mümkün değil. Bizler bu birlik beraberliği göstererek hem sektörümüzün paydaşlarını hem sektör üyelerinin hem de devletimizin ve hükümetimizin desteği ile bu başarıya ulaştık. TUSAF ve IOAM olarak bundan sonra birçok etkinliğe imza atacağız. Sektörümüze değer katmaya devam edeceğiz. Bu kapsamdaki ilk çalışmamız, 24-25 Nisan tarihlerinde Antalya'da gerçekleştireceğimiz IOAM Avrasya Çalıştayı ile başlayacak. Değirmenci profesyonelleri buluşacak''.