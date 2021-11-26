Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda çocuklara özel geri dönüşüm etkinliği

Beyoğlu Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası'nı çocuklar için özel olarak hazırlanan geri dönüşüm etkinliğiyle kutladı. Uygulamalı geri dönüşüm eğitimi aldıktan sonra alanda kurulan survivor parkurunda sıfır atık oyunu oynayan çocuklar, daha sonra ekiplerle birlikte sahaya inerek geri dönüşüm çalışmalarına katıldı.

Beyoğlu'nda 21-28 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası" kapsamında geri dönüşüm etkinliği düzenlendi. Çocuklar etkinlik alanında kurulan survivor parkurunda sıfır atık oyunu oynayarak eğitimlerini pekiştirdiler. Beyoğlu Belediyesi'nin geri dönüşüm çalışmaları kapsamında iş birliği yaptığı firmalarda etkinlikte yerlerini alarak çocukları bilgilendirdi. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katılarak çocuklarla birlikte geri dönüşüm çalışmalarına katıldı.

Öğrenciler sahada geri dönüşüm çalışmalarına katıldı

Etkinlik kapsamında öğrenciler arasından seçilen iki öğrenci açık araç ve personelden oluşan ekiple birlikte semt pazarına giderek organik atıkları topladı. Toplanan organik atıklar, öğrenciler ve katılımcılar tarafından, Kompost ve Solucan Gübresi Üretimi Tesisinde kompost makinesine dolduruldu. Kompost Yapma işlemi tamamlandıktan sonra hazır bulunan kompost ve solucan gübresi kullanılarak saksılara Organik Kompostla ve Solucan Gübresiyle tohumlar ekildi.

Atık malzemelerden üretilen eserler büyük beğeni topladı

Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından atık malzemeler kullanılarak üretilen eserler de eğitim salonunda sergilendi. Atık malzemeler kullanılarak yapılan eserler katılımcıların büyük beğenisini topladı. Programın sonunda katılımcılara, atık azaltımı temasına uygun olarak boyama kitabı, bez çanta ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen kalem gibi çeşitli promosyon ürünler hediye edildi.