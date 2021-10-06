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Avrupa derbisi Fenerbahçe'nin

EuroLeague Women B Grubu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya kaldı.

Mücadeleden sarı-lacivertli ekip 20 sayı farklı 89-69 galip ayrıldı.



Salon: Şehit Mustafa Özel


Hakemler: Viola Györgyi (Norveç), Anastasios Kardaris (Yunanistan), Cecillia Toth (Macaristan)


Galatasaray: Melis Gülcan 5, Pelin Bilgiç 20, Steinberga 10, Dungee 3, Krajisnik 23, Merve Aydın 8, Sude Yılmaz, Gizem Başaran Turan


Başantrenör: Efe Güven


Fenerbahçe Safiport: Iagupovax 29, Şerife Alperi Onar 6, Tuğçe Canıtez 2, McBride 21, Williams 18, Zahui 6, Manolya Kurtulmuş 7


Başantrenör: Victor Lapena


1. Periyot: 14-17 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 38-43 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 50-62 (Fenerbahçe lehine)

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