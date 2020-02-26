İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avrupa Erkekler CEV Kupası: Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Arkas: 1

Avrupa Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Arkas’ı 24-26, 25-23, 25-22 ve 25-19’luk setlerle 3-1 mağlup etti.

Avrupa Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Arkas'ı 24-26, 25-23, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti. Yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği ikinci karşılaşma 4 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da İzmir'de oynanacak.



Salon: Burhan Felek Voleybol


Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Jaroslaw Makowski (Polonya)


Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Oleg Antonov, Oliver Venno, Burutay Subaşı, Lucas Van Berkel, Doğukan Ulu (Onurcan Çakır, Burak Mert, Yasin Aydın, Ertuğrul Metin, Melih Sıratca)


Arkas: Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Jay Blankenau (Paulo Bravo, Caner Ergül, Muhammet Kaya, Mirza Lagumdzija)


Setler: 24-26, 25-23, 25-22, 25-19


Süre: 103 dakika (28, 27, 24, 24)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.