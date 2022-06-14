İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Avrupa Eskrim Şampiyonası, Antalya'da başlıyor

Türkiye’nin ev sahipliğinde 17-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası, bu cuma Antalya’da başlıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 17-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası, bu cuma Antalya'da başlıyor. 37 ülkeden toplam 437 sporcunun kürsü mücadelesi vereceği organizasyonda Türkiye'yi, 24 ay-yıldızlı eskrimci temsil edecek.


Avrupa'nın en iyi eskrimcilerinin buluşacağı Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası, Antalya'da başlıyor. Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE), Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) ve Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) koordinasyonunda düzenlenecek Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda; flöre, kılıç ve epe branşlarında 437 eskrimci hem bireyselde hem de takım müsabakalarında madalya arayacak. Organizasyon; Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Büyük Britanya, Çekya, Danimarka, Ermenistan, Estonya, Fransa, Finlandiya, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kıbrıs, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan sporcularına ev sahipliği yapacak.


Şampiyonada, Türkiye'yi temsilen piste çıkacak milli eskrimciler şöyle sıralanıyor:



17 Haziran Cuma


Kadınlar Flöre: Almıla Birçe Durukan, Firuze Ayşen Güneş, Alisa İsbir, İrem Karamete, Erkekler Kılıç: Muhammed Anasız, Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Enver Yıldırım



18 Haziran Cumartesi


Kadınlar Epe: Aleyna Ertürk, Gökçe Günaç, Yağmur Sönmüş, Damlanur Sönmüş


Erkekler Flöre: Alp Eyüpoğlu, Alp Tuna Korkmaz, Batuhan Mazlumoğlu, Martino Minuto



19 Haziran Pazar


Erkekler Epe: Hilmi Taha Ekenler, Halis Efe Elibol, Cengizhan Öner, Ali Ege Say


Kadınlar Kılıç: Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse, Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ



20 Haziran Pazartesi


Kadınlar Flöre Takım, Erkek Kılıç Takım



21 Haziran Salı


Kadınlar Epe Takım, Erkek Flöre Takım



22 Haziran Çarşamba


Erkekler Epe Takım, Kadınlar Kılıç Takım

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.