Türkiye’nin ev sahipliğinde 17-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası, bu cuma Antalya’da başlıyor.
Türkiye'nin ev sahipliğinde 17-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası, bu cuma Antalya'da başlıyor. 37 ülkeden toplam 437 sporcunun kürsü mücadelesi vereceği organizasyonda Türkiye'yi, 24 ay-yıldızlı eskrimci temsil edecek.
Avrupa'nın en iyi eskrimcilerinin buluşacağı Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası, Antalya'da başlıyor. Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE), Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) ve Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) koordinasyonunda düzenlenecek Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda; flöre, kılıç ve epe branşlarında 437 eskrimci hem bireyselde hem de takım müsabakalarında madalya arayacak. Organizasyon; Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Büyük Britanya, Çekya, Danimarka, Ermenistan, Estonya, Fransa, Finlandiya, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kıbrıs, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan sporcularına ev sahipliği yapacak.
Şampiyonada, Türkiye'yi temsilen piste çıkacak milli eskrimciler şöyle sıralanıyor:
17 Haziran Cuma
Kadınlar Flöre: Almıla Birçe Durukan, Firuze Ayşen Güneş, Alisa İsbir, İrem Karamete, Erkekler Kılıç: Muhammed Anasız, Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Enver Yıldırım
18 Haziran Cumartesi
Kadınlar Epe: Aleyna Ertürk, Gökçe Günaç, Yağmur Sönmüş, Damlanur Sönmüş
Erkekler Flöre: Alp Eyüpoğlu, Alp Tuna Korkmaz, Batuhan Mazlumoğlu, Martino Minuto
19 Haziran Pazar
Erkekler Epe: Hilmi Taha Ekenler, Halis Efe Elibol, Cengizhan Öner, Ali Ege Say
Kadınlar Kılıç: Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse, Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ
20 Haziran Pazartesi
Kadınlar Flöre Takım, Erkek Kılıç Takım
21 Haziran Salı
Kadınlar Epe Takım, Erkek Flöre Takım
22 Haziran Çarşamba
Erkekler Epe Takım, Kadınlar Kılıç Takım