Avrupa Futbol Şampiyonası TV+'ta devam ediyor

Avrupa'nın en önemli futbol turnuvasında çeyrek final, yarı final ve final mücadeleleri dijital televizyon platformdan naklen izlenebilecek.

Euro 2020'de çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları TV+'ta da futbol severlerle buluşuyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluğa giden yoldaki tüm mücadeleler TRT, TRT 4K ve TRT Spor üzerinden TV+ izleyicileri ile buluşacak. Ayrıca temmuz ayında sporseverler, NBA ve Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki şampiyonluk çekişmesi ile Formula 1'deki Avusturya, İngiltere ve Macaristan GP'lerini canlı olarak takip edebilecek.

Dünyanın en çok takip edilen basketbol ligi NBA'de 26 yıl aradan sonra finale yükselen Phoneix Suns'ın rakibini belirleyecek Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks serisi TV+'ta canlı olarak ekranlara gelecek. NBA şampiyonu da yine dijital televizyon platformunda belli olacak.

Wimbledon'da kupalar sahiplerini bulacak

Tenis takviminin 4 büyük turnuvasından biri olan Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki şampiyonluk yarışı da dijital televizyon platformunda olacak. Britanya'da 10 Temmuz'da oynanacak tek kadınlar, 11Temmuz'daki tek erkekler finali heyecanları dijital televizyon platformunda naklen yayınlanacak.

Formula 1 şöleni TV+'ta

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olarak değerlendirilen Formula 1'de, 4 Temmuz'daki Avusturya, 18 Temmuz'daki İngiltere ve 1 Ağustos'taki Macaristan Grand Prix'lerinin hem sıralama turları hem de yarış coşkusu dijital televizyon platformunda yaşanacak.