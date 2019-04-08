Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 yarı final

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'na milli güreşçiler iyi başladı. 3 güreşçimiz yarı final mücadelesi verecek.

Ülkemizi 70 kiloda temsil eden Mustafa Kaya Romanya'dan Evghenii Volcov'u 9-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli güreşçi, çeyrek finalde Ukrayna'dan Semen Radulov'u 9-4 yenerek adını yarı finale yazdırdı. 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan ilk maçında Arnavutluk'tan Eriglent Prizreni'yi 10-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Selahattin Kılıçsallayan çeyrek finalde Polonyalı rakibi Krzysztop Beinkovski'yi 7-1 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı. 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı ise ilk maçında Fransız Zoheir El Oyarraqe'i 11-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale çıkmayı başardı. Atlı, çeyrek finalde Azeri Rakibi Mahir Amiraslanov'u 6-3 yenerek adını yarı finale yazdıran diğer güreşçimiz oldu. 97 kiloda Fatih Yaşarlı ilk maçındaki Litvanyalı rakibi Lukas Krasauskas'ı 6-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Yaşarlı, çeyrek finalde Elizbar Odikadze'ye 2-0 yenildi. 79 kiloda Muhammet Nuri Kotanoğlu ise son Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü Akhmed Shiabdinovitch'e mağlup oldu.

Yarı final maçları akşam saat 18.00'de başlayacak. Yarı finalde 57 kiloda Süleyman Atlı, Georgi Valentinov Vangelov ile, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, Vasyl Shuptar ile, 70 kiloda Mustafa Kaya ise Magomedmurad Gadzhiev ile karşı karşıya gelecek.