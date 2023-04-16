Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 17-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası yarın başlayacak.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan yarın başlayacak. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de organize edilen şampiyonada ilk olarak serbest stilde müsabakalar gerçekleştirilecek. Kadınlar ve grekoromen stil müsabakalarıyla şampiyona 23 Nisan'da tamamlanacak.

Geçtiğimiz yıl Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2022 Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalyayla toplamda 17 madalya alarak tarihteki en çok madalya kazanma rekorunu kırmıştı. Türkiye ayrıca 2022 Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda en çok madalya alan ülke olmuştu.

Serbest Güreş Milli Takımı'nda Taha Akgül 9, Soner Demirtaş 3, Süleyman Atlı 2 ve Feyzullah Aktürk 1 kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Kadın Güreş Milli Takımı'nda da Yasemin Adar Yiğit 5 kez Avrupa'nın en büyüğü olurken, geçtiğimiz yıl şampiyon olan Evin Demirhan Yavuz da ilk kez altın madalya kazandı.

Grekoromen stilde ise Rıza Kayaalp 11 kez Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporculardan Murat Fırat ve Kerem Kamal da 1'er kez altın madalya kazandı sevinci yaşadı.

Şampiyonanın ilk gününde serbest stilde; 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Hamza Alaca, 70 kiloda Servet Coşkun, 79 kiloda Muhammet Akdeniz ve 97 kiloda da İbrahim Çiftçi mindere çıkacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Serbest Güreş Milli Takımı

57 kg - Süleyman Atlı (ASKİ)

61 kg - Emrah Ormanoğlu (ASKİ)

65 kg - Hamza Alaca (İLBANK)

70 kg - Servet Coşkun (ASKİ)

74 kg - Soner Demirtaş (ASKİ)

79 kg - Muhammed Akdeniz (ASKİ)

86 kg - Fatih Erdin (İBB)

92 kg - Feyzullah Aktürk (Balıkesir BB)

97 kg - İbrahim Çiftçi (ASKİ)

125 kg - Taha Akgül (ASKİ)

Kadın Güreş Milli Takımı

50 kg - Evin Demirhan Yavuz (ASKİ)

53 kg - Zeynep Yetgil (İBB)

55 kg - Bediha Gün (ASKİ)

57 kg - Elvira Kamaloğlu (İBB)

59 kg - Eda Tekin (İzzet Tekeli Akademi SK)

62 kg - Selvi İlyasoğlu (Muğla Köyceğiz BLD. SK)

65 kg - Büşra Efe (İBB)

68 kg - Nesrin Baş (Beşiktaş Jimnastik Kulübü)

72 kg - Buse Çavuşoğlu Tosun

76 kg - Yasemin Adar Yiğit (Balıkesir BB)

Grekoromen Güreş Milli Takımı

55 kg - Adem Burak Uzun (İBB)

60 kg - Kerem Kamal (İzmir BB)

63 kg - Mehmet Çeker (ASKİ)

67 kg - Murat Fırat (ASKİ)

72 kg - Selçuk Can (ASKİ)

77 kg - Yunus Emre Başar (İBB)

82 kg - Burhan Akbudak (İBB)

87 kg - Ali Cengiz (ASKİ)

97 kg - Metehan Başar (İBB)

130 kg - Rıza Kayaalp (ASKİ)