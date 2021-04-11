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Avrupa Halter Şampiyonası'nda Melike Günal'dan 3 madalya

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli sporcu Melike Günal, koparmada 108 kilogram ile bronz, silkmede 135 kilogramda bronz olmak üzere toplamda 243 kilogram ile Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda üçüncü oldu.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Melike Günal, koparmada 108 kilogram ile bronz, silkmede 135 kilogramda bronz olmak üzere toplamda 243 kilogram ile Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda üçüncü oldu.


Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın son gününde kadınlar kategorisi +87 kiloda Türkiye'yi temsil eden Melike Günal, koparmada 108 kilo ile bronz, silkmede 135 kilo ile bronz, toplamda ise 243 ile Büyükler Avrupa üçüncüsü oldu.


Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nı milliler 4 altın, 2 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlıların kazandığı madalyalar şu şekilde:



72 kilo Daniyar Ismailov 2 altın


67 kilo Muhammet Furkan Özbek 1 bronz 2 altın


61 kilo Berfin Altun 1 bronz


+87 kilo Melike Günal 3 bronz


81 kilo Rabia Kaya 1 bronz


55 kilo Sümeyye Kentli 1 bronz


55 kilo Muammer Şahin 1 gümüş


61 Kilo Ferdi Hardal 1 bronz


45 kilo Melisa Güneş, 1 gümüş 2 bronz


49 kilo Şaziye Erdoğan 1 bronz

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