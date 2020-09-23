Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla son buldu

Bu yıl “Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” sloganıyla 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Eyüpsultan'da genç yaşlı çok sayıda vatandaş, spor dolu bir hafta yaşadı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılan etkinlikler, Alibeyköy Spor Tesislerinde yapılan bisiklet turu ile son buldu.

Başkan Deniz Köken pedal çevirdi

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katılan Başkan Deniz Köken, gençlerle birlikte bisiklete binip, basketbol ve futbol oynadı. Bisiklet turu öncesi gençlerle birlikte ısınma hareketleri yapan Başkan Deniz Köken, sonrasında pedal çevirip diğer etkinliklere katıldı.

"Herkesin bir lisansı olsun istiyoruz"

Etkinlikler kapsamında yaptığı konuşmada gençlere seslenen Başkan Deniz Köken, sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Siz sporu seviyorsunuz diye sizlerin yanında oluyoruz, sevmeseniz sizlere zorla spor yaptıramayız. Hem sporcuları spora teşvik etmemiz lazım, hem de bu kadar çok talep varken bizde gerekli alt yapıyı hazırlamamız lazım. Bu meseleyi kendi bölgemizde inşallah çözeceğiz. Bizim dönemimizde herkesin bir lisansı olmasını, liseyi bitirmeden bir branşta spor yapmasını istiyoruz. Bugün yaşadığımız pandemi krizinin ana sebebi, yeryüzünü yormamızdan kaynaklanıyor. Tabiatı yorduk, kirlettik, şimdi doğa virüsle mücadele edemiyor. O yüzden bisikletle ve yürüyüşle kendimizi daha zinde edeceğimiz gibi, aynı zamanda yeryüzünü de az kirletmiş olacağız. Aslında iki işi birden yapmış oluyoruz. Hem kendimize yatırım yapıyoruz hem de yeryüzüne yatırım yapmış oluyoruz. Neyi tüketiyorsak gelecekten tüketiyoruz. Bizden sonra bu yeryüzünü yine başkaları kullanacak, onlara da kalsın istiyoruz. O yüzden bizden sonrakilere daha güzel bir ortam bırakabilmek için, hem kendimizin sağlığı için, hem de yeryüzünün sağlığı için ne kadar aktivite varsa yapalım istiyoruz. Avrupa hareketlilik haftası kapsamında başladığımız etkinliği bugün burada sizlerle birlikte bisiklete binerek devam ettiriyoruz. Asıl hedefimiz Eyüpsultan'dan Alibeyköye gelmekti, ama pandemi dolayısıyla, çok fazla yoğun bir görüntü vermek istemedik. Bugün buraya gelen arkadaşlarımıza ve bir haftadır etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza da sevgilerimi saygılarımı sunuyorum" dedi.