Avrupa hayali kuran kaçak göçmenlerin ‘halat kesmeli' kaçış yöntemi

İstanbul'da bulunan kaçak göçmenlerin bir kısmı, Erenköy Gümrük Müdürlüğünde park edilen tırların halatını kesip içerisine giriyor. Ardından halatı bir iğne yardımı ile bağlayıp kesilmemiş sürü veriyor. Kimi kaçak göçmenler gümrük müdürlüğünde, kimisi de limanda fark edilerek yakalanıyor. Yakalanamayanların ise akıbetlerinin ne olduğu bilinmiyor. Öte yandan İtalya'ya gitmek üzere hazırlanan bir tırın dorsesinde kutular arasında yakalanan baba oğul kaçak göçmenler, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye gelen kaçak göçmenler, Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gidebilmek için çeşitli yöntemler kullanıyor. Bazı kaçak göçmenler Avrupa ülkelerine ticari ürün taşıyan tırların dorsesine saklanarak yolculuk etmeye çalışıyor. İstanbul'da bulunan bazı kaçak göçmenler, Erenköy Gümrük Müdürlüğüne gelen ve işlemler için beklemek üzere park edilen tırların dorsesine gece saatlerinde giriyor. Dorsenin açılmaması için mühürlenen ve çekilen halatı kesen kaçak göçmenler, bir çengelli iğne benzeri aparatla halatı tekrar bağlayarak kesilmemiş sürü veriyor. Ardından girdikleri dorsenin içerisindeki kutuların arasına saklanarak yolculuk etmeye çalışıyor.

Halatı kesip tır dorsesine giriyorlar

Kimi kaçak göçmenler Gümrük Müdürlüğünde denetleme sırasında yakalanıyor, kimisi de limanda yapılan denetmelerde yakalanıyor. Tırının dorsesinde kaçak göçmen yakalanan şoförler ise zan altında kalarak kimi zaman mahkemelik olduklarını, kimi zaman da işlemlerinin 8 - 9 saat geciktiğini belirterek mağduriyet yaşadıklarını dile getiriyor. Tırın dorsesinde yakalanmayan ve canları pahasına Avrupa'ya doğru yolculuğu çıkan kaçak göçmenlerin ise akıbetlerinin ne olduğu bilinmiyor.

İtalya'ya giden tırın dorsesine saklanan baba oğul yakalandı

Öte yandan İtalya'ya gitmek üzere hazırlanan bir tırın dorsesine girip kutular arasında saklanan baba ve oğul kaçak göçmenler, geçtiğimiz Cuma günü Erenköy Gümrük Müdürlüğünde fark edilerek yakalandı. Dorsedeki kutular arasında saklanan kaçak göçmenler cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Tırlarının içerisine kaçak göçmenlerin gizlice girdiğini belirten tır şoförü Hüseyin Hazar, “Gümrükte bunlar mühürleniyor. Mülteci geliyor buradan ve yandan halatı kesiyor. Bun ekip halinde yapıyorlar. Arabaya bindikten sonra halatı bağlıyorlar. Bizim haberimiz olmuyor. Bunlar yakalandığında yine bizim başımız yanıyor. Savcılığa gitmen gerekiyor. İnsan kaçakçısı diye siciline de işleniyor. En az 8 saat boyunca limanda bu nedenle bekliyoruz. Ertesi akşam arkadaşın başına geldi. Makinenin içine girmiş. Kedi köpeğin zor gireceği yere o girmiş. Makinenin altından yukarıya çıkmış” dedi.