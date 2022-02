Avrupa ikincisi İBBSK Kadın Kros Takımı'nda bu kez hedef olimpiyatlar

Kros Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ikinci olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) Kadın Kros Takımı sporcuları Yayla Günen, Bahar Atalay, Fatma Karasu ve Nuran Satılmış, yeni hedeflerinin olimpiyatlara kota almak olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Kros Takımı, Portekiz'de düzenlenen Kros Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ikinci oldu. Bu önemli başarıya imza atan sporcular Yayla Günen, Bahar Atalay, Fatma Karasu ve Nuran Satılmış, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yarışmaya çok iyi hazırlandıklarını belirten Fatma Karasu, "Arkadaşlarımızla elimizden gelen her şeyi yaptık, inandık. Bizim hedefimiz altın madalya almaktı. Ama her şey nasip, kısmet. Gümüş madalya almak da büyük bir başarı. Birlikte inandık ve istediğimiz sonucu elde ettik. Onun için mutlu ve gururluyuz. Bizim hedefimiz ilk önce olimpiyat. Arkadaşlarımızla birlikte olimpiyat barajını deneyeceğiz. Olimpiyatlara gitmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Yayla Günen: "Bu hepimizin başarısı"

10 yıldır bu sporla ilgilendiğini söyleyen Yayla Günen, "Son 3 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına yarışıyorum. Bu yarışmaya hazırlığımızı Şanlıurfa'da tamamlamıştık. Yaklaşık 2 aydır Şanlıurfa'da milli takım kampındaydık. Bu yarışmaya hazırlanıyorduk. Hazırlıklarımız çok iyi devam etti. Bu yarışa çok iyi odaklandık. Bu başarıyı yapacağımıza inanmıştık. Takım olarak Avrupa ikincisi olduk ve bu sadece benimle veya tek kişi ile olacak şey değil. Bu hepimizin başarısı. Birlikte bunu başardık. Çok mutlu ve gururluyuz. Bundan sonra hedeflerimiz yaza yönelik. Dünya Üniversite Oyunları var. Ondan sonra olimpiyat barajını deneyeceğiz. Bundan sonra milli takım kampına Şanlıurfa'ya döneceğiz. Önce Dünya Üniversite Oyunları için hazırlık yapacağız, ondan sonra Paris Olimpiyatları'na hazırlık yapacağız" şeklinde konuştu.

Nuran Satılmış: "İnşallah olimpiyat barajını geçeriz"

Nuran Satılmış ise yaklaşık 12-13 yıldır bu sporla uğraştığını ifade ederek, "3 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına yarışıyorum. Yarışı kazanmanın verdiği mutluluk tarif edilemez. Hedefimiz altın madalyaydı. Ama olsun her şey bazen planladığımız gibi olmuyor. İkinci olduk, çok mutluyuz. Takım halinde elimizden gelenin en iyisini yaptık. İnşallah seneye altın madalya ile döneriz. Yazın Dünya Üniversite Oyunları var. Olimpiyat barajlarını yavaş yavaş denemeye başladık. İnşallah olimpiyat barajını da geçeriz. Tek değil, takım olarak gitmeyi hedefliyoruz. İnşallah planladığımız gibi olur" açıklamasında bulundu.

Bahar Atalay: "Tarif edilemez bir mutluluk"

Yarışa gittikleri andan itibaren üstlerindeki sorumluluğun farkında olduklarını vurgulayan Bahar Atalay da, "Hepimiz elimizden gelenin fazlasını yaptığımıza inanıyoruz. Sonucu öğrendiğimizde hepimiz bir birimize sarıldık. Gerçekten tarif edilemez bir mutluluk. Onun için mutluyuz. Dördümüz de aynı kategoride olduğumuz için Allah nasip ederse Akdeniz Oyunları, Üniversite Oyunları, Dünya Şampiyonası ve en önemlisi de olimpiyatlara gitmeyi hedefliyoruz. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Kulüp olarak da aynı şekilde devam ederiz" değerlendirmesinde bulundu.