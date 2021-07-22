Avrupa Konfederasyon Ligi: Petrocub: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Avrupa Konfederasyon Ligi 2.
Ön Eleme ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Yiğidolar 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Pedro Henrique'nin ceza sahası dışından sert şutunda top auta çıktı.
16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Caner meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
33. dakikada Marius Iosipoi, rakip ceza sahasının hemen dışından vuruşunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
Stat: Zimbru
Hakemler: Jeremie Pignard , Aurelien Drouet, Frederic Haquette
Petrocub Hincesti: Meira, Potirniche, Efros, Jardan, Revenco, Iosipoi, Bogaciuc, Ambros, Douanla, Mihail Platica, Sergiu Platica
Yedekler: Igor Mostovei, Onana Ndzomo, Artiom Rozgoniuc, Alexandru Bejan, Constantin Sandu, Iaser Turcan, Alexandru Vlas, Cornel Cotogoi, Vadim Gulceac
Teknik Direktör: Lilian Popescu
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Sefa, Henrique, Kayode
Yedekler: Emre Satılmış, Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Koray Altınay, Kerem Atakan Kesgin, Kubilay Eren Şahin, Jorge Felix, Leke James, Yatabare
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Caner Osmanpaşa (dk. 16) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Jardan, Platica (Petrocub)