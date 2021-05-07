Avrupa Ligi'nde finalin adı: Manchester United - Villarreal

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu. İlk maçta Roma'yı 6-2 mağlup eden Manchester United, deplasmanda rakibine 3-2 yenilmesine rağmen final biletini aldı. İlk maçta Arsenal'i 2-1 yenen Villarreal ise İngiltere'de rakibiyle golsüz berabere kaldı ve finale yükselen bir başka ekip oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde final mücadelesi 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak. Karşılaşmaya 9 bin 500 seyirci alınacak.