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Avrupa Ligi'nde play-off turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.


Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nin play-off turunda yarın 8 karşılaşma oynanacak. 24 Şubat tarihinde oynanacak rövanş karşılaşmaları sonrası son 16 turuna yükselecek 8 takım belli olacak.



Dev takımlar dahil oldu


Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalma mücadelesi verecek takımların karşı karşıya geleceği bu turda sonucu merakla beklenen birçok maç yer alıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada bitiren; Leipzig, Porto, Borussia Dortmund, Sheriff, Barcelona, Atalanta, Sevilla ve Zenit yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 12 puanla lider tamamladığı için turnuvaya son 16 turundan dahil olacak.


Play-off ilk maçlarının programı şöyle:



20.45 Barcelona - Napoli


20.45 Zenit - Real Betis


20.45 B.Dortmund - Rangers


20.45 Sheriff - Sporting Braga


23.00 Sevilla - Dinamo Zagreb


23.00 RB Leipzig - Real Sociedad


23.00 Atalanta - Olympiakos


23.00 Porto - Lazio

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