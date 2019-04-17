Avrupa otomobil pazarı 2019 Ocak-Mart döneminde yüzde 3,2 azaldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2019 yılı Ocak-Mart dönemi Avrupa otomobil pazarı verilerini açıkladı. Buna göre, AB (28) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı Ocak-Mart döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 3,2 azaldı ve toplam 4 milyon 146 bin 152 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılı aynı döneminde 4 milyon 282 bin 447 adet satış gerçekleşmişti.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 41,1 ile İzlanda, yüzde 15,5 ile İsveç ve yüzde 15,4 ile Finlandiya'da görüldü.

2019 yılı Ocak-Mart döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 58,2, Romanya yüzde 25,1 ve Danimarka yüzde 16,4 oranlarıyla yer aldı.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Mart ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı ve toplam 1 milyon 770 bin 849 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1 milyon 837 bin 241 adet satış gerçekleşmişti.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 41,4 ile İzlanda, yüzde 20,9 ile Finlandiya, yüzde 19,8 ile Hırvatistan'da görüldü. 2019 Mart ayında, 2018 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 43,8, Danimarka yüzde 33,2 ve Norveç yüzde 27,6 oranlarıyla yer aldı. 2019 Mart ayı sonunda Türkiye, yüzde 43,74 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 12. oldu.