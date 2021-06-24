Avrupa otomobil pazarı yüzde 73,7 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Mayıs ayı Avrupa Avrupa otomotiv pazarı verilerini paylaştı. Buna göre,AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2021 Mayıs ayında yüzde 72,5, otomobil pazarı yüzde 73,7, hafif ticari araç pazarı yüzde 66,2 artış gösterdi.

Otomotiv pazarı 2021 Mayıs ayında yüzde 72,5 arttı ve 1 milyon 288 bin 979 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının aynı ayında 747 bin 351 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2021 Mayıs ayında 2020 Mayıs ayına göre yüzde 73,7 artarak 1 milyon 83 bin 795 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Mayıs ayında ise Avrupa otomobil pazarı 623 bin 836 adet gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç pazarı 2021 Mayıs ayında yüzde 66,2 artış gösterdi ve 173 bin 268 adede ulaştı. 2020 Mayıs ayında 104 bin 267 adet satış gerçekleşmişti.

Otomotiv pazarı 2021 yılında yüzde 33,7 arttı ve 6 milyon 253 bin 727 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında 4 milyon 676 bin 312 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2021 Ocak-Mayıs döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 31,1 arttı ve toplam 5 milyon 204 bin 398 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 3 milyon 969 bin 841 adetti.

2021 yılı sonunda Türkiye, geçen yıla göre yüzde 73,8 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 69,2 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 83 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.