Avrupa otomotiv pazarı 19,5 daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Aralık ayı Avrupa otomotiv pazarı değerlendirmesini paylaştı. Buna göre, AB (26), Birleşik Krallık (UK) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2021 Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5, otomobil pazarı yüzde 21,7, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,6 azalış gösterdi. Otomotiv pazarı 2021 Aralık ayında 1 milyon 145 bin 810 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının aynı ayında 1 milyon 423 bin 641 adet toplam satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2021 Aralık ayında 950 bin 218 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Aralık ayında Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 214 bin 62 adet olmuştu. Hafif ticari araç pazarı 2021 Aralık ayında yüzde 9,6 azalış gösterdi ve 162 bin 197 adede ulaştı. 2020 Aralık ayında 179 bin 328 adet satış gerçekleşmişti.

Otomotiv pazarı Ocak-Aralık döneminde yüzde 0,3 arttı

Otomotiv pazarı 2021 yılında yüzde 0,3 artarak 14 milyon 133 bin 656 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında 14 milyon 84 bin 802 adet toplam satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 1,5 azaldı ve toplam 11 milyon 774 bin 885 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında otomobil pazarı 11 milyon 958 bin 116 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2021 yılında yüzde 10,5 arttı ve 1 milyon 981 bin 412 adede yükseldi. 2020 yılında 1 milyon 793 bin 296 adet satış gerçekleşmişti. 2021 yılında Türkiye geçen yıla göre yüzde 2,9 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 7,91 düşüş ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 7,88 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 5. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; 2021 Aralık ayında, geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yaşanan ülkeler sırasıyla yüzde 49,2 ile İrlanda, yüzde 45,3 ile Litvanya ve yüzde 30,1 ile Belçika oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 45,1 ile İzlanda, yüzde 21 ile Hırvatistan ve yüzde 6,1 ile Bulgaristan oldu.

2021 Ocak-Aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 10 ile Litvanya, yüzde 9,3 ile Belçika ve yüzde 9 ile Almanya oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 34,1 ile İzlanda, yüzde 26,7 ile Yunanistan ve yüzde 23,9 ile Hırvatistan oldu.