Avrupa Oyunları'nda 11 ay-yıldızlı eskrimci piste çıkacak

Polonya Krakow'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda, 25-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek eskrim karşılaşmalarında 11 milli eskrimci ter dökecek. Eskrim karşılaşmaları yarın Tauron Arena Krakow'da başlayacak.

Organizasyonda yarın erkekler kılıç kategorisinde Tolga Aslan, Ahmet Turgut Taflan, Furkan Yaman ve Enver Yıldırım; 26 Haziran Pazartesi kadınlar epede Aleyna Ertürk ve erkekler flörede Alp Eyüpoğlu; 27 Haziran Salı günü ise erkekler epede Halis Efe Elibol, kadınlar kılıçta Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve Iryna Shchukla bireyselde mücadele edecek.

Öte yandan kılıç branşında milliler takım müsabakalarında da ter dökecek. 28 Haziran Çarşamba günü erkekler kılıç milli takımı, 30 Haziran'da ise kadınlar kılıç milli takımı madalya arayacak.