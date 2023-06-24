Avrupa Oyunları'nda Tuğba Danışmaz'dan gümüş madalya

Polonya'da düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları'nda üç adım atlamada milli atlet Tuğba Danışmaz gümüş madalya kazandı.

Polonya Krakow'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda millilerden madalya gelmeye devam ediyor. Atletizm kadınlar üç adım atlamada Türkiye'yi temsil eden milli atlet Tuğba Danışmaz 14.16'lık derecesiyle gümüş madalya kazandı.

İsmail Nezir, bronz madalya kazandı

Atletizm erkekler 400m engel yarışında piste çıkan milli atlet İsmail Nezir de madalya kazanan bir diğer sporcu oldu. Nezir 48.84'lük derecesiyle bronz madalyayı boynuna taktı.