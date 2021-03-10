Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri Toplantısı gerçekleşti

Toplantıda yer alan takımlardan Karagümrük'ü Asbaşkan Serkan Hurma temsil etti. Hurma, online olarak yapılan toplantıda Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon kulüplerin yer alması görüşünü belirtti.

Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri toplantısı online ortamda yapıldı. Avrupa'nın birçok ülkesinden yaklaşık 400 takımın katılımcısı toplantıda bulundu. Fatih Karagümrük adına da Asbaşkan Serkan Hurma toplantıda yer aldı. UEFA'nın 2024 yılı sonrasında Şampiyonlar Ligi'nin formatını değiştirmeyi düşünmesi, toplantının temel konusuydu. 32 takımla gerçekleşen Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımla oynanması planlanıyor. Toplantıda konuşan Karagümrük Asbaşkanı Serkan Hurma, Şampiyonlar Ligi'ne erişim yöntemiyle ilgili görüşlerini bildirdi.

“Şampiyonlar Ligi'ne şampiyonlar katılsın”

Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısının yükseltilmesi planının önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Serkan Hurma, “Türk kulüpleri için çok önemli bir rekabet olarak yeni Şampiyonlar Ligi'ne erişim yöntemi ile ilgili görüşümüzü paylaşmak istedim. Şampiyonlar Ligi'nin 32 kulüpten 36'ya genişlemesi, UEFA için daha fazla ülkeden daha fazla şampiyon ödüllendirmek için çok eşsiz bir fırsat. Daha düşük sıralamaya sahip ülkelerin şampiyonlarının doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalifiye olması gerektiğine inanıyorum. UEFA, spor başarısına öncelik vermeli ve daha fazla ülkeden daha fazla şampiyon kabul ederek daha kapsayıcı ve davetkar olmalıdır. Aynı ligden beşinci veya altıncı takımı kabul etmek yerine, UEFA, Türkiye gibi başka bir ligin gerçek şampiyonuna izin verirse, rekabetin pazarlama gücünü ve çekiciliğini büyük ölçüde artıracaktır. Örnek olarak, Türkiye 80 milyondan fazla nüfusa sahip. Avrupa'nın en büyük medya pazarlarından biridir. Bir Türk takımı, örneğin Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığında milli etkinlik etkisi olur. Ülkenizden bir takım bir yarışmanın parçası olduğunda, tabii ki rekabetle daha çok ilgilenirsiniz. Ulusal şampiyonlara 4 yeni yer verilirse, bu liglerin takımlarına daha düzenli erişim sağlanacak ve bu da yerel medya şirketlerini rekabete yatırım yapmaya teşvik edecek ve Şampiyonlar Ligi'nin değerine katkı sağlayacaktır. Takımlar lige daha düzenli erişime sahip olduğundan, daha fazla para kazanacak ve daha güçlü hale gelecektir. Onlar güçlendikçe, Şampiyonlar Ligi'nin çeşitliliği ve kalitesi artacaktır. Özetlemek gerekirse, yerel ligler için daha fazla ülkeye doğrudan erişimin hayati önem taşıdığına ve onları dahil etmenin Şampiyonlar Ligi'ne büyük fayda sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.