Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi

İstanbul'un ev sahipliğinde organize edilen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın basın toplantısı düzenlendi.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası basın toplantısı, Ataköy Atletizm Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Atletizm Federasyonu Başkanı Dobromir Karamarinov, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Organizasyon Komitesi Başkanı Yasin Taş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temürci, İstanbul Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türk atletler Kayhan Özer ve Tuğba Danışmaz, Hollandalı atlet Femke Bol ve Fransız atlet Kevin Mayer katıldı.

Toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Dobromir Karamarinov: "Trajik deprem sonrasındaki bu şampiyonanın yeri de farklı olacak"

Ataköy Atletizm Spor Salonu'nun özel bir bir yere sahip olduğunu vurgulayan Avrupa Atletizm Federasyonu Başkanı Dobromir Karamarinov, "2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda büyük rekabetlere, meydan okumalara ve çok özel yarışlara ev sahipliği yaptı. Şimdi de Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Bu şampiyona depremin getirdiği büyük bir trajedinin gölgesinde yapılacak. Duygularımız, düşüncelerimiz ve dualarımız depremden etkilenenlerle birlikte. Bu büyük trajediye rağmen şampiyonanın organizasyonu için birlikte çalıştık. Çünkü atletler yarışmak zorunda. Tüm dünyaya yaşadığımızı ve var olduğumuzu göstermek zorundalar. Satılan biletlerin gelirlerini depremzedelere bağışlayarak biz de destek vereceğiz. Onlara yardım etmek için çok sayıda yol var. İki yıl önce Polonya'nın Torun kentindeki şampiyona pandemiden sonra yapılmıştı. Trajik deprem sonrasındaki bu şampiyonanın yeri de farklı olacak. Şampiyonada yarışacak bütün sporculara başarılar diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Çintimar: "Bize güvenip organizasyonu verdikleri için teşekkür ediyorum"

Organizasyon hakkında konuşan Fatih Çintimar ise, "Bizim dönemimizde, 100 yıllık tarihimizde hem Avrupa Atletizm Salon Şampiyonası'nı hem de Avrupa Kros Şampiyonası'nı güvenip bize veren Avrupa Atletizm Yönetim Kurulu'na ve bütün ailesine teşekkür ediyorum. Yarışacak bütün sporculara canı gönünden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Temürci: "Türkiye, dünya sporunun buluşma noktası haline geldi"

Depremde vefat eden vatandaşlar için geçmiş olsun dileklerinde bulunan Ahmet Temürci, "Depremin hemen ardından böyle bir organizasyonun ev sahipliği yapmanın depremin yaralarını sarma noktasında bize yardımcı olacağına inanıyoruz. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın 37.'sinin İstanbul'da yapılması 2020 yılında kararlaştırılmıştır. 2020 yılından bugüne hazırlıklarımızı titizlikle yürüttük. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da bütün imkanlarımızı seferber ettik. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, dünyanın salonda yapılan en eski atletizm şampiyonalarından biri ve ilk kez Türkiye'de yapılıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlediğimiz çok uluslu, büyük organizasyon özelliğine sahip. Türkiye özellikle 20-30 yılda ev sahipliğini yaptığı küresel, bölgesel ve kıtasal organizasyonlarıyla dünya sporunun buluşma noktası haline geldi. Bakanımızın da sıklıkla vurguladığı gibi Türkiye organizasyon yapma kabiliyeti ve kapasitesiyle dünyada talep eden değil, talep edilen bir ülke durumuna geldi. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü böyle organizasyonlar hissetmek yüksek. Bütün sporseverleri müsabakaları izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.

Yasin Taş da konuşmasına depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek başladı. Taş, "Depremde kaybettiklerimizin ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. 37.'sini düzenlediğimiz bu Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için bize güvenerek bize veren Avrupa Atletizm Federasyonu'na teşekkür ediyorum. 593 atletin 47 ülkeden katılmasıyla çok güzel bir organizasyon yapacağımıza ve fantastik sonuçlar alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Türk atlet Kayhan Özer, güzel bir yarış olacağını ve bunun için de heyecanı olduğunu dile getirdi. Diğer milli atlet Tuğba Danışmaz da yarışların Türkiye'de olmasına dikkat çekerek, "Yarışmanın ülkemizde yapılacağını duyduğumuz günden beri hedeflerimiz ve önceliğimiz değişti. Hedefimiz seyircimize tarihi anlar yaşatmak ve onlara izletmek. Çok özel bir an olacak. Çok heyecanlıyım. Elimizden geleni yapacağız. Herkese başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.