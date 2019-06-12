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Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde toplu sonuçlar

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde dördüncü hafta, bu akşam oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde dördüncü hafta, bu akşam oynanan karşılaşmalarla sona erdi.


2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde dördüncü hafta, bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. C, E, H, I ve J gruplarında toplam 13 müsabakada 26 takım galip gelebilmek için mücadele etti. Türkiye, H Grubu'nda deplasmanda İzlanda ile karşılaştı. 21. ve 32. dakikalarda Ragnar Sigurdsson'un gollerine ay-yıldızlılarda 40. dakikada Dorukhan Toköz karşılık verdi. Ancak müsabakanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Milli Takım sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve gruptaki ilk yenilgisini aldı.


Grubun bir diğer maçında ise Konya'da, A Milli Futbol Takımı'na 2-0 kaybeden Fransa, Andorra deplasmanından Kylian Mabappe, Wissam Ben Yedder, Florian Thauvin ve Kurt Zouma'nin golleriyle 4-0 galip ayrıldı.


FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı karşılaşmada ise Almanya, sahasında Estonya'yı 8-0 ile geçti. Almanların gollerini 10. ve 37. dakikalarda Marco Reus, 17. ve 62. dakikalarda Serge Gnabry, 20. dakikada Leon Goretzka, 26. dakikada İlkay Gündoğan, 79. dakikada Timo Werner, 88. dakikada da Leroy Sane kaydetti.


2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları şöyle:


C Grubu


Almanya: 8 - Estonya: 0


Belarus: 0 - Kuzey İrlanda: 1



E Grubu


Azerbaycan: 1 - Slovakya: 5


Macaristan: 1 - Galler: 0



H Grubu


Andorra: 0 - Fransa: 4


İzlanda: 2 - Türkiye: 1


Arnavutluk: 2 - Moldova: 0



I Grubu


Kazakistan: 4 - San Marino: 0


Belçika: 3 - İskoçya: 0


Rusya: 1 - Güney Kıbrıs: 0



J Grubu


İtalya: 2 - Bosna Hersek: 1


Yunanistan: 2 - Ermenistan: 3


Lihtenştay: 0 - Finlandiya: 2

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