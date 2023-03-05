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Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazanan milli sporcu Tuğba Danışmaz, yapılan törenle madalyasını aldı.

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazanan milli sporcu Tuğba Danışmaz, yapılan törenle madalyasını aldı.


Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım branşında milli sporcu Tuğba Danışmaz, 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırdı ve Avrupa şampiyonu oldu.


Tuğba Danışmaz bugün yapılan madalya töreniyle altın madalyasını aldı. Danışman'a madalyasını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar takdim etti. Sporculara madalyalarının verilmesinin ardından İstiklal Marşı okundu. Milli sporcu Tuğba Danışmaz bu sırada yaşadığı mutluluk sonrası göz yaşlarına hakim olamadı.

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