Avrupa şampiyonu Mücahit Özcan rakip tanımıyor

Boksta hem Türklerin hem de Almanya'da yaşayan gurbetçilerin gururu olan Mücahit Özcan, Almanya'da düzenlenen müsabakada İrlandalı rakibini ilk rauntta nakavt etti. Genç Avrupa şampiyonu, çok yakında İstanbul'da ringe çıkacak.

Henüz küçük bir çocukken gönül verdiği boks sporunda zirve yolunda emin adımlarla ilerleyen Mücahit Özcan, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2022'nin son aylarında, yaşamını sürdürdüğü Almanya'da düzenlenen bir müsabakada İrlandalı rakibiyle karşı karşıya gelen Özcan, solukları kesen bir sonuca imza attı. Özcan, rakibini ilk rauntta devirerek şampiyon oldu.

Mutlu ve gururluyum

Yakında İstanbul'da da altın kemer maçına çıkmaya hazırlanan Mücahit Özcan, “14 yaşında kurduğum hayaller birer birer gerçek oluyor. Ringlerde ülkemin bayrağını dalgalandırmaya başladığım için mutlu ve gururluyum. Çok yakında İstanbul'da olacağım, yine çok heyecanlı bir karşılaşma bizi bekliyor” dedi.

Hayali, kulüp kurmak

Türkiye'ye kesin dönüş planları da yapan Mücahit Özcan, ileriye dönük en büyük hayalinin ise genç sporcular yetiştireceği bir kulüp kurmak olduğunu ifade ederek, "Kuracağım kulüple yeni şampiyonlar yetiştirmeyi hayal ediyorum. Bu hayalim çok da uzak değil. Yakında hem benim hem de öğrencilerimin başarılarını tüm dünya konuşacak" diye konuştu.