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Avrupa Taekwondo Şampiyonası'na 8 madalyalı başlangıç

Türkiye, 14.

Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nın ilk gününde 1'i altın 8 madalya kazandı.


Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun ev sahipliğinde Antalya Kemer'de düzenlenen şampiyonaya 26 ülkeden 541 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk gününde 12 kategoride müsabakalar yapılırken, Türkiye 1 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Şeyda Nur Yavuz, Nagihan Besleme ve Sıla Özden'den oluşan genç bayan takımı Avrupa şampiyonu olarak İstiklal Marşımızı okuttu.


14. Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nın 2. gününde 16 kategoride madalyalar sahibini bulacak. Şampiyona, 04 Nisan Çarşamba günü sona erecek. Türkiye, adına ilk gün madalya kazanan sporcular şu şekilde:



Altın


Şeyda Nur Yavuz-Nagihan Besleme-Sıla Özden (Genç Bayan Takım)



Gümüş


Elif Aybüke Yılmaz (Bayanlar Bireysel 30 Yaş Altı)


Nevin Baş (Bayanlar Bireysel 65 Yaş Altı)


Şerif Kandırmış (Erkekler Bireysel 65 Yaş Altı)


Gülsena Karakuyulu (Bayanlar Serbest Stil 17 Yaş Üstü)


Muhammed Çağrı Gülen-İremnur Öztürk (Serbest Stil 17 Yaş Altı Çiftler)



Bronz


Yiğit Kemal Yılmaz-Cem Kortan Uyar-Muhammet Emin Sevinç (Genç Erkek Takım)


Emirhan Muran (Serbest Stil Erkekler Bireysel 17 Yaş Üstü)

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