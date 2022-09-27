Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası ilk gününde 3 madalya

Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nın ilk gününde ay-yıldızlılar birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.
Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde ay-yıldızlılar birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı. Erkekler 58 kiloda kotalı sporculardan Enes Kaplan altın, aynı kiloda Bilal Küskü bronz madalya kazanırken, kadınlar 53 kiloda Özge Özbey gümüş madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonanın ikinci gününde 4 sıklette müsabakalar yapılacak.