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Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası ilk gününde 3 madalya

Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nın ilk gününde ay-yıldızlılar birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde ay-yıldızlılar birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.


Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı. Erkekler 58 kiloda kotalı sporculardan Enes Kaplan altın, aynı kiloda Bilal Küskü bronz madalya kazanırken, kadınlar 53 kiloda Özge Özbey gümüş madalyanın sahibi oldu.


Şampiyonanın ikinci gününde 4 sıklette müsabakalar yapılacak.

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