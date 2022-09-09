Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası'nda dereceye girenler ödüllendirildi

Fatih Belediyesi ev sahipliğinde Haliç Kano Kürek Spor Tesisleri'nde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası'nda dereceye giren yarışmacılar ödüllendirildi.

Fatih Belediyesi, Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası'nda sona gelindi. Haliç Kano Kürek Spor Tesisleri'nde gerçekleşen Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası'na 16 ülkeden ve 78 farklı üniversiteden 500'ün üzerinde genç katıldı. 7 Eylül'de başlayan programa Türkiye'den de sporcular katıldı. Şampiyonada erkeklerde 11, kadınlarda 9 kategoride yarışıldı. Bin metrelik bir parkurda gerçekleşen Türk sporcuların da dereceye girdiği şampiyonada Türk sporcular da dereceyi girdi. Hem centilmence yarışan hem de Haliç'in tadını çıkaran yabancı gençler, Mehter Takımı'nın gösterisine de hayran kaldı.

“Geçmişte su sporlarına erişmesi mümkün olmayan birçok gencimiz şu anda su sporlarıyla uğraşıyor”

Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası'yla ilgili konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Fatih Haliç'te önemli bir spor erkinliğine ev sahipliği yapıyoruz. Üniversiteler arası spor federasyonumuzla beraber Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası bugün İstanbul Fatih'te yapıldı. Bu su üzerinde 2-3 gündür gördüğüm manzara gerçekten benim için heyecan verici bir manzara. Bu tesis, yaklaşık 2 buçuk yıl önce yapıldı. Bu gibi tesisler olmasa, bu organizasyon da bugün burada yapılamazdı. Onun için sporda tesisleşmek önemli. Aslında buradaki tesis tek katlı ama bu önemli organizasyona ev sahipliği yapma kapasitesini bize veriyor. Enis kızımızı da tebrik ediyoruz. Kendi branşında şampiyon oldu. O da bizim için ayrı bir sevinç kaynağı. İnanıyorum ki böyle değerli gençlerimiz ve kızlarımız, kendilerinden sonra gelecek olan gençler için de ilham verici olacaklardır. Geçmişte su sporlarına erişmesi mümkün olmayan birçok gencimiz şu anda su sporlarıyla uğraşıyor” açıklamasında bulundu.

“Hedefim 2024'te ülkemi Paris'te temsil etmek”

Hafif kilo kadın tek çifte kategorisinde birinci olan 21 yaşındaki Elis Özbay, “Pazar günü Belçika'da gerçekleşen U23 Avrupa Şampiyonası'nda hafif kilo tek çiftede birinci olmuştum. 2 gün sonra burada ülkemi ve Yeditepe Üniversitesi'ni temsil ederek burada Avrupa Şampiyonu oldum tekrar. Çok mutlu ve çok heyecanlı bir yarış geçirdim. Haliç de böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için çok mutluyum. Bundan sonraki hedefim 2024 Paris'te ülkemi temsil etmek” dedi.