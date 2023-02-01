Avrupa'da ara transfer hareketli geçti

Avrupa'nın 5 büyük liginde kış transfer dönemi sona erirken, Premier Lig ekiplerinden Chelsea kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çekti. Ara transfer döneminde en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcu 121 milyon Euro ile Arjantinli Enzo Fernandez oldu.

Avrupa'nın 5 büyük ligi olan İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1 ekipleri için 2022-2023 sezonu ara transfer dönemi 31 Ocak itibarıyla sona erdi.

Kış transfer döneminde en fazla bonservis ücreti Benfica'dan Enzo Fernandez için ödenirken, Chelsea bu transfere 121 milyon Euro harcadı. Bu rakam aynı zamanda Premier Lig'de bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli oldu. Fernandez'in yanı sıra İngiliz ekibinin kasasından, Mykhaylo Mudryk için 70 milyon Euro, Benoit Badiashile için 38 milyon Euro, Noni Madueke için de 35 milyon Euro çıktı. Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Arsenal, Brighton'dan Leandro Trossard, Chelsea'den de Jorginho'yu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Premier Lig'de üst sıraları zorlayan Newcastle United Anthony Gordon transferiyle dikkat çekerken, Liverpool PSV Eindhoven'dan Cody Gakpo ile sözleşme imzaladı. Fransız ekibi Marsilya ise Vitinha transferi için Braga'ya 32 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Yaz transfer döneminde Barcelona'ya transfer olan Memphis Depay, Atletico Madrid'in yolunu tuttu. Alman devi Bayern Münih, kaleci Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası İsviçreli kaleci Yann Sommer'i renklerine bağladı.

Avrupa'nın önde gelen bazı kulüpleri de yıldız futbolcularla kiralık olarak anlaşma sağladı. Bayern Münih, Manchester City'den Joao Cancelo'yu renklerine bağlarken, Chelsea de Athletico Madrid'den Joao Felix'i transfer etti. Premier Lig ekiplerinden Tottenham Arnaut Danjuma ve Pedro Porro'yu, Manchester United ise Wout Weghorst ve Marcel Sabitzer'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Ara transfer döneminde en fazla bonservis ödenen futbolcular şu şekilde:

Enzo Fernandez (Chelsea): 121 milyon Euro

Mykhaylo Mudryk (Chelsea): 70 milyon Euro

Anthony Gordon (Newcastle United): 45.60 milyon Euro

Cody Gakpo (Liverpool): 42 milyon Euro

Benoit Badiashile (Chelsea): 38 milyon Euro

Noni Madueke (Chelsea): 35 milyon Euro

Vitinha (Marsilya): 32 milyon Euro

Malo Gusto (Chelsea): 30 milyon Euro

Georginio Rutter (Leeds United): 28 milyon Euro

Kamaldeen Sulemana (Southampton): 25 milyon Euro

Jakub Kiwior (Arsenal): 25 milyon Euro

Leandro Trossard (Arsenal): 24 milyon Euro

Ilya Zabarnyi (Bournemouth): 22.70 milyon Euro

Dango Ouattara (Bournemouth): 22.50 milyon Euro

Danilo (Nottingham Forest): 20 milyon Euro