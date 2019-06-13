Avrupa'da birinci oldular şimdi Dünya Fizik Olimpiyatları'na gidiyorlar

Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı, 7-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda (IPhO-International Physics Olympiad) ülkemizi temsil edecek.

IPho'da ülkemizi temsil edecek Abdurrahman Hadi Ertürk ve Bahçeşehir Koleji öğrencileri Mert Ünsal, Yunus Emre Parmaksız, Berkin Binbaş, Alkın Kaz'dan 5 kişilik Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı, 3 aşamalı eleme sonucu TÜBİTAK tarafından oluşturuldu.

2001 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen IPho, 1967 yılından bu yana öğrencileri fiziğe yönlendirmek amacıyla düzenleniyor. Türkiye, 1985 yılından bu yana IPho'da yer alıyor. TÜBİTAK tarafından ülke çapında lise öğrencileri içinden seçilen 5 kişilik takımın Türkiye'yi temsil ettiği olimpiyatlara katılacak öğrencilerin seçilmesi ve yetiştirilmesi amacıyla TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (BAYG) tarafından 1993 yılından bu yana Ulusal Fizik Olimpiyatı düzenleniyor.

2019 yılında 7-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek IPho'da ülkemizi temsil edecek Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen üç aşamalı bir eleme sistemi ile belirlendi. Bahçeşehir Koleji'nden Mert Ünsal, Yunus Emre Parmaksız, Berkin Binbaş, Alkın Kaz başarılı olarak 5 kişilik takımın çoğunluğunu oluşturdu.

Avrupa Fizik Olimpiyatı'ndan altın madalya ile döndüler

IPho'da ülkemizi temsil edecek takıma seçilen Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Alkın Kaz ve Yunus Emre Parmaksız; 31 Mayıs - 4 Haziran 2019 tarihleri arasında Letonya'nın başkenti Riga'da 35 ülkenin katılımıyla düzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 3 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa Birincisi olan Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı'nda da yer aldı.

Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı'nda yer alan Bahçeşehir Koleji öğrencileri Yunus Emre Parmaksız ve Alkın Kaz, Abdurrahman Hadi Ertürk ile birlikte Altın Madalya almaya hak kazandı. Kutay Akın ve Bayram Alp Şahin ise Gümüş Madalya aldı. Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı olimpiyatlarda 136,5 puanla rekor kırdı. Türkiye'yi; 117,8 puanla Estonya, 112,3 puanla Slovenya, 107,4 puanla Bulgaristan, 106,9 puanla Singapur izledi.

Konuyla ilgili konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, 5 öğrenciden oluşan Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı ile gurur duyduklarını belirtti. Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

“5 kişilik Türkiye Fizik Olimpiyat Takımımızdaki 5 öğrencimizi de tebrik ediyorum. Kurum olarak bu başarılı takımda bizim de 2 öğrencimiz bulunuyor. Bugün Avrupa şampiyonu olarak büyük başarıya imza atan bu gençlerimizi gelecekte çok başarılı yerlerde göreceğimize inanıyorum. Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı ile ülkemizi gururlandıran Yunus Emre Parmaksız, Alkın Kaz, Abdurrahman Hadi Ertürk, Kutay Akın ve Bayram Alp Şahin'i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Şimdi sıra 7 Temmuz'da Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda (IPhO-International Physics Olympiad). Burada da ülkemizi temsil edecek Fizik Milli Takımımızın TÜBİTAK tarafından belirlenen 5 üyesinin 4'ü Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerimiz. IPho'da ülkemizi temsil edecek takım üyeleri Abdurrahman Hadi Ertürk ve öğrencilerimiz Mert Ünsal, Yunus Emre Parmaksız, Berkin Binbaş, Alkın Kaz'ın Uluslararası Fizik Olimpiyatı'ndan da büyük başarılarla döneceğine inancım tam.”

Özlem Dağ: “Bahçeşehir Koleji'nde Fizik Olimpiyat başarıları bir gelenek”

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Kolejinin yıllardır Fizik Olimpiyat takımlarına öğrenci gönderdiğini ve öğrencilerin madalyalarla döndüklerini söyledi. Konuyla ilgili Dağ; “Yalnızca 10 yıl geriye gidip öğrencilerimizin başarılarını taradığımızda muazzam bir başarıyla karşılaşıyoruz. Öğrencilerimiz dünyanın dört bir yanına giden olimpiyat takımlarına seçilerek buralardan madalyalarla döndüler. Bu hem kurumumuz hem de ülkemiz için büyük bir gurur vesilesi” dedi.