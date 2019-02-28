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Avrupa'da Türk derbisi Fenerbahçe Beko'nun

THY Euroleague’in 24.

THY Euroleague'in 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 84-66 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip Euroleague'de 21. galibiyetine imza atarak zirvedeki yerini korudu.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik


Hakemler: Robert Lottermoser, Carlos Peruga, Piotr Pastusiak


Fenerbahçe Beko: Luigi Datome 13, Nicolo Melli 4, Ahmet Düverioğlu 2, Bobby Dixon 8, Erick Green 2, Kostas Sloukas 17, Nikola Kalinic 15, Marko Guduric 11, Jan Vesely 8, Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Tarık Biberovic 4


Başantrenör: Zeljko Obradovic


Anadolu Efes: Shane Larkin 13, Adrien Moerman 18, Rodrigue Beaubois 5, Bryant Dunston 4, James Anderson 5, Vasilije Micic 2, Krunoslav Simon 2, Tibor Pleiss 11, Brock Motum 4, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 2


Başantrenör: Ergin Ataman


1. periyot: 20-17 (Fenerbahçe Beko lehine)


Devre: 43-29 (Fenerbahçe Beko lehine)


3. periyot: 57-47 (Fenerbahçe Beko lehine)

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