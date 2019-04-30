Avrupa'da yılın işadamı ödülü Yavuz Yüksel'e verildi

Uluslararası 15'inci İpekyolu ‘Yılın Altın Adamları Ödülleri' sahiplerini buldu. Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, ‘Avrupa'da Yılın İş Adamı' ödülüne layık görüldü.

Uluslararası 15'inci İpekyolu ‘Yılın Altın Adamları Ödülleri' sahiplerini buldu. İstanbul'da düzenlenen etkinliğe Türkiye'den ve Türk dünyasından birçok siyasetçi, diplomatik misyon temsilcisi, iş adamı ve medya mensubu katıldı.Türkiye ve dünyada 21 farklı ülkede petrol, yenilenebilir enerji, doğal gaz, turizm, enerji makineleri üretimi konularında dev yatırımları bulunan Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, ‘Avrupa'da Yılın İş Adamı' ödülüne layık görüldü.

Petrol, doğal gaz, turizm, yenilenebilir enerji, enerji makineleri üretimi sektöründeki yatırımlarıyla ön plana çıkan, aynı zamanda Türkiye'de döviz dalgalanması esnasında krizinin çözümünde etkili olması açısından Türkiye'ye 2 milyar dolar yatırımını kaydıran Yavuz Yüksel'e ödül töreni esnasında Gagavuz Cumhurbaşkanı Bayan İrina Vlah, 'Avrupa'da Yılın İş Adamı' ödülünü Yüksel'e takdim etti. Ödül törenine Türkiye'den ve dünyadan birçok siyasetçi, iş adamı ve diplomat katılırken Gagavuz Cumhurbaşkanı Bayan İrina Vlah, Yavuz Yüksel'i Türkiye ve dünya ekonomisine katkısından dolayı tebrik edip ödülünü takdim etti.

Törene Almanya, Hollanda, İspanya, Romanya, Moldova, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, İran ve Güney Kore'den seçkin isimler katıldı. İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi ve İpekyolu Yayın Grubu tarafından düzenlenen programda Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı birçok siyasetçi, iş adamı ve medya mensubuna ödül verildi. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Almanya, İspanya, Hollanda, Romanya, Moldova, İran ve Güney Kore'den seçkin konukların katıldığı gecede başarılı isimlere ödülleri takdim edildi.

Konuyla alakalı olarak, İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, gazeteci Dr. Seyfullah Türksoy, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye ile diğer ülkeler arasında dostluk ve işbirliği köprülerine vesile olacağımız için mutluyuz” dedi.

Türksoy, ödüle layık görülen isimlerin seçici kurul tarafından titizlikle belirlendiği vurguladı. İpekyolu Danışma Kurulu Başkanı, Büyükelçi Hulusi Kılıç da "İpekyolu geçmişte ticaret yoluyla ülkeleri, medeniyetleri birbirine bağlıyordu. İpekyolu ödülleri de bu misyonu sürdürerek hem başarıları taçlandırıyor hem de gönül ve işbirliği köprüleri kuruyor" şeklinde konuştu.

Törende bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin ve İpekyolu Yayın Grubunun çalışmalarını anlatan video izletildi. Daha sonra ödül takdimi başladı.

Yüksel'e Avrupa'da Yılın İş Adamı, Edelstaal Şirketler Grubu Başkanı Turgut Torunoğulları'na Yılın Turizm Yatırımcısı Ödülü verildi. Ziyaeddin İsmihanoğlu ve Yavuz Yüksel'in ödülünü Gagauzya Cumhurbaşkanı İrina Vlah, Turgut Torunoğulları'nın ödülünü ise milletvekili Şamil Ayrım ve Galatasaray Kulübü eski CEO'su ve Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Lütfi Arıboğan verdi.

Törende ödül alan isimler şöyle;

Shavkat Mirziyoyev / Özbekistan Cumhurbaşkanı

Binali Yıldırım / TBMM eski Başkanı

İrina Vlah / Gagavuzya Cumhurbaşkanı

Abzal Saparbekuly - Kazakistan Ankara Büyükelçisi

Rifat Hisarcıklıoğlu / TOBB Başkanı

Yavuz Yüksel / Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı/ Türkiye ve Avrupa

Turgut Torunoğulları / Edelstaal Group ve Orka Oteller Grubu Başkanı / Hollanda

Ziyaddin İsmihanoğlu Kassanov / DATÜB Başkanı ve İntercontinental Hotel Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Öztek / Öztek Şirketler Grubu Başkanı

Dr. Ali Evsen /Evsen Vakfı Başkanı / İspanya

Prof.Dr. Elçin İsgenderzade / Azerbaycan Uluslararası Bilim Merkezi Başkanı

Etibar Babayev / Azerbaycan Azadlık TV (ATV) Yayın Yönetmeni

Kıyas Halilov - Lina Mobilya Başkanı / Kırgızistan

Arzuman Abdulkerimov / İşadamı/ Hilal İçtimai Birliği Başkanı / Azerbaycan