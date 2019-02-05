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Avrupa'daki sağlıklı yaşam süreleri açıklandı

Avrupa ülkelerindeki kadın ve erkeklerin sağlıklı yaşam süreleri açıklanırken, bu oranın kadınlarda 64,2 yıl erkeklerde ise 63,5 olarak belirlendi.



Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Avrupa'daki sağlıklı yaşam sürelerini konu alan araştırmayı inceledi. PRNet'in Eurostat verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Avrupa'da beklenen ortalama yaşam süresi kadınlarda 64,2 erkeklerde ise 63,5 olarak görüldü. En uzun yaşam süresinin ise İsveç'te olduğu görülürken, kadınlarda bu yaş ortalamasının 73,3, erkeklerde ise 73 olduğu kaydedildi.


Listenin ilk 10'unda yer alarak beklenen yaşam süresi ile ortalamanın üzerinde yer alan diğer ülkeler; Malta, İrlanda, Güney Kıbrıs, Norveç, Bulgaristan, Almanya, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Polonya oldu. Buna karşın listenin en sonunda yer alan ülke kadınlarda 54,9, erkeklerde ise 54,4 yaş ortalaması ile Letonya olarak saptandı.



PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Geçtiğimiz yıl demografik yapıyla alakalı 6 bin 972 haber yansıması tespit edildi. Geçtiğimiz yıllar kontrol edildiğinde, 2017'de 7 bin 119, 2016 yılında ise 6 bin 369 haber yansımasının medyada yer aldığı tespit edildi.

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