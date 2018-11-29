Avrupalı acenteler, 2019 yaz sezonu şimdiden harekete geçti

Avrupalı turistlerin 2019 yaz sezonu için Türkiye'ye ilgisinin şimdiden başladığını belirten SunExpress Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen, “2019 yılı için şuan rezervasyonlarımız çok pozitif durumda. Görüştüğümüz tur operatörleri ve acentelerimiz oldukça olumlu ve Türkiye'ye olan talebin daha da artacağını umuyoruz. Biz de bu minvalde uçuşlarımızı arttıracağız” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yılı Ocak-Eylül dönemindeki verileri doğrultusunda Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış göstererek 31 milyon 815 bin 952'ye ulaşmıştı. Bu dönemde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapısı da yaz turizminin Türkiye'deki merkezi olarak kabul edilen Antalya olmuştu. Türkiye'yi en çok ziyaret edenlerin başında 5 milyon 120 bin 599 kişiyle Rus turistler olurken, onları 3 milyon 566 bin 20 turist sayısıyla Almanya izlemişti. Ülkemize yılın ilk 9 ayında Almanya'dan gelen turist sayısında ise bir önceki yıla göre 642 bin 868 kişi artmıştı.

2018 yılı sonunda turist rekoru kırılması beklenirken, bu kapsamda Antalya merkezli olarak ağırlıklı Avrupa ülkelerinden yolcu taşıyan SunExpres Havayolları, yılsonunda 10 milyon yolcu barajını geçmeyi hedeflediklerini açıkladı. Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress'in Frankfurt'taki tesislerinde Türkiye'den gelen havacılık muhabirlerine yılsonu ve 2019 yaz sezonu hedeflerini açıklayan SunExpress Almanya'nın Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen, gelecek yaz sezonu için taleplerin şimdiden arttığına vurgu yaptı.

"Önümüzdeki yıl da ekstra 5 tane uçağımızla geliyor”

2017 yılının turizm ve hava taşımacılığı alanında ciddi artış kaydettiğine dikkat çeken SunExpress Almanya'nın Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen, “2017 yılında yaklaşık 9 milyon yolcu taşıdık. Bunları 2018 yılında da yüzde 35 kapasite artışıyla Almanca konuşan ülkelerden Almanya, Avusturya ve İsviçre'den yüzde 35'lik kapasite artışıyla yaklaşık 10 milyon hedefimiz var. Önümüzdeki yıl da ekstra 5 tane uçağımızla geliyor. Bu kapasite artışına devam edeceğiz. Türkiye turizmine olan inancımız tam ve SunExpress de burada kilit noktası. Şuanda Antalya ve İzmir'den Almanca konuşan ülkelere en çok yolcu taşıyan havayolu şirketiyiz” şeklinde konuştu.

Kış sezonunda da kapasite arttırılacak

Talep doğrultusunda kış sezonunda kapasite artışına gideceklerini belirten Alper Özen, “2018-2019 kış sezonunda Türkiye'den 11 noktadan Avrupa'da yaklaşık 29 noktaya uçuşlar gerçekleştireceğiz. Bunların başlıcaları Antalya ve İzmir olmak üzere Anadolu'nun çeşitli noktalarından bu uçuşları planlıyoruz. Bu kış sezonunda yüzde 4'lük kapasite artışı olacak. Yazın kapasitemizi daha arttıracağız. 2019 yaz sezonundan da umutluyuz” ifadelerine yer verdi.

2019 yaz sezonuna acentelerden yoğun ilgi

2018'de yaşanan yoğun talep artışının gelecek yaz sezonu için de devam ettiğini ifade eden SunExpress Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen, “2019 yılı için şuan rezervasyonlarımız çok pozitif durumda. Görüştüğümüz tur operatörleri ve acentelerimiz oldukça olumlu ve Türkiye'ye olan talebin daha da artacağını umuyoruz. Biz de bu minvalde uçuşlarımızı arttıracağız. Kapasitemizi de bu kapsamda daha güçlü planlıyoruz” dedi.