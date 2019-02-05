Avrupalı Türklere Türkiye'de ev sahibi olma imkanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle 08-10 Şubat tarihlerinde Almanya'nın Düsseldorf kentinde gerçekleşecek Evim Türkiye Fuarı'na katılan Sur Yapı, Türkiye'de ev sahibi olmak isteyen Avrupa'daki vatandaşları İstanbul ve Antalya'daki 15 projesiyle tanıştıracak.

Fuarın hemen ardından Köln kentinde 11 Şubat - 9 Mart tarihleri arasında Köln City Center AVM'de kampanyalı konut, ofis ve dükkanlarını gurbetçilerle buluşturacak olan Sur Yapı, Köln'deki satış noktasıyla yurt dışındaki taleplere yerinde karşılık vermeye hazırlanıyor.

Döviz artışı, Avrupalı Türklere fırsat olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle düzenlenen gayrimenkul fuarlarının ilki olma özelliğini taşıyan “Evim Türkiye” Fuarı'nda Türk gayrimenkul sektörünün geliştirdiği yüzlerce proje, cazip fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Fuara yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancıların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. 1,5 milyon Türk vatandaşının kolay ulaşım imkanları bulacağı Messe Düsseldorf'ta düzenlenen fuar, sıcak satış noktası olacak. Artan dövizle birlikte Avrupalı Türklerin konut, ofis ve dükkan alımı için bir fırsat sunulmuş olacak.

Son 6 ayda gurbetçiler 500 konut, ofis ve dükkan satın aldı

Başta Almanya, Hollanda, İngiltere, Avusturya, Fransa, Danimarka ve Rusya olmak üzere 25 farklı ülkede yaşayan Avrupalı Türk vatandaşların, Sur Yapı projelerinden son 6 ayda 500 konut, ofis ve dükkan alımı yaptığı bildirildi.

Antalya'ya mega gayrimenkul projesiyle yeni bir şehir kuruluyor

Antalya'da geleceğe miras modern bir şehir kurma hedefiyle yolan çıktığını belirten firma, 8 milyar TL'lik yatırımla Türkiye'nin mega gayrimenkul projesini hayata geçiriyor. Türkiye'nin incisi Antalya'ya yeni bir yaşam alanı sunan firma, 1 milyon 300 bin metrekare alanıyla yeşil ve mavinin iç içe olduğu Antalya'nın özüne uygun modern bir şehir inşa ediyor. 19 bin bağımsız bölümden oluşan projede, konutlar, ofisler, home office'ler, dükkanlar, çarşılar, okullar, sağlık alanları, ibadet alanları, sosyal alanlar, müzeler ve büyük kent parkı yer alıyor.

Peşin ödemelerde 170 bin TL'den başlayan fiyatlar

Sur Yapı Antalya Projesi'nde tamamı peşin ödemelerde 170 bin TL'den başlayan konut fiyatları hem yatırımcılar tarafından hem de oturum amaçlı yoğun ilgi gördüğü kaydedildi. Diğer yandan ise yüzde 0,98 faiz oranlı kampanyanın sürdüğü ve projeden ev, dükkan ya da ofis satın almak isteyenlerin 25 bin TL peşinatla yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 ayda aylık bin 350 TL taksit ödeme imkanı ile konut kredisi kullanabileceği kaydedildi. Ayrıca 12, 24 ve 36'ncı aylarda ise 3 ara ödeme yapılabileceği bildirildi.

Antalya projesi hızla yükseliyor, ödülleri topluyor

Hızla yükselen yeni şehir, Management Plus tarafından 'En iyi Dönüşüm Projesi' seçilirken, sürdürülebilir yeşil tasarım ürünlerini onurlandırmak amacıyla verilen Green GOOD DESIGN Ödülü'ne de layık görüldü. Avrupa Birliği'nin 2020 programında 'Akıllı Kent' olmak için yarıştığı 17 proje arasında ilk üçe girmeyi başaran yeni şehir, MatchUP Akıllı Kent Kepez Santral Projesi'yle AB'den 5 milyon euro hibe desteği aldı.

"Evim Türkiye diyenleri bekliyoruz”

Türkiye gayrimenkul sektörüne yurt dışından gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Çevre Bakanlığımızın öncülüğünde bu kez, çok organize bir şekilde yurt dışı açılımı yapılıyor. Hem kent olarak hem de fuar alanı olarak Messe Düsseldorf, Avrupa'daki vatandaşlarımızla kucaklaşmak için çok iyi bir adres. Biz Sur Yapı olarak Fuarın ardından Köln'deki etkinliğimizle bu süreci devam ettireceğiz. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla buluşmayı, onlarla yüz yüze konuşmayı önemsiyoruz. “Evim Türkiye”, diyen herkes mutlaka Sur Yapı'ya uğramalı” şeklinde konuştu.

Tanıtım yapılacak projeler şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası; Kâğıthane'de Tempo City, Topkapı'da Topkapı Evleri, Ispartakule'de Bahçeyaka, Bahçekent'te Semt Bahçekent, Eyüp'te Axis İstanbul Ofis ve Güneşli'de Mirage Dükkan. İstanbul Anadolu yakası; Sancaktepe'de Lavender ve Muhit, Sultanbeyli'de İlkbahar ve Gölbahçe Evleri, Koşuyolu'nda Excellence, Ümraniye'de Exen İstanbul ve Şehir Konakları, Maltepe'de YeşilMavi. Antalya'da ise Sur Yapı Antalya.