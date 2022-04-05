Avrupa'nın 5 büyük liginde zirve heyecanı

Avrupa'nın 5 büyük liginde hafta sonu geride kalırken; İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde heyecan hafta sonu oynanan karşılaşmalarla devam ederken zirve yarışı da kızıştı. Premier Lig'de 31. hafta geride kalırken, lider Manchester City, Burnley'i 2-0 yenerek hata yapmadı. Watford'u 2-0 yenerek ligde üst üste 10. galibiyetini elde eden Liverpool zirve takibini sürdürdü. Hafta sonu Manchester City ile karşılaşacak kırmızı-beyazlılar rakibini yenip liderliği alma peşinde. 59 puanla 3. sırada yer alan Chelsea evinde Brentford'a 4-1 kaybederken, yeşil sahalara yeniden dönen Eriksen de 1 gole imza attı. Conte yönetimindeki Tottenham Newcastle'ı 5-1 yenerek 54 puana yükseldi.

Madrid liderliğini sürdürüyor

La Liga'da lider Real Madrid, Celta Vigo'yu Benzema'nın golleriyle 2-1 yenerken puan farkını 12'ye yükseltti. Sevilla'yı 1-0 yenen Barcelona ise ligde ikinciliğe yükselirken Sevilla ve Atletico Madrid ile birlikte 57 puanda yer aldı. Atletico Madrid, Alaves'i 4-1 ile geçerken galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Serie A'da zirve heyecanı

İtalya Serie A'da 31. hafta lider Milan puan kaybederken, Napoli ise Atalanta deplasmanında 3-1 kazandı. Juventus'u Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 yenen Inter zirve yarışında önemli galibiyet elde etti. 67 puanlı Milan'ın ardından, Napoli 66, Inter 63, Juventus ise 59 puanda yer alıyor.

Bayern farkı açtı

Bundesliga'da 28. hafta Bayern Münih'in liderliği ile geçildi. Freiburg'u 4-1 yenen Münih ekibi 66 puanda yer alırken, Leipzig'e 4-1 kaybeden Borussia Dortmund ise 57 puanda kaldı. Hertha Berlin'i sahasında 2-1 yenen Leverkusen puanını 51'e yükseltirken, Leipzig ise 48 puana çıktı.

Dışarıda kaybeden PSG, evinde kazanıyor

Ligue 1'de 30. haftada lider Paris Saint-Germain, geçen hafta farklı yenildiği Monaco maçı sonrası Lorient'i 5-1 ile geçerek evinde kazanmayı sürdürüyor. Liderin 12 puan gerisinde 56 puanla ikinci sırada yer alan Marsilya, Saint-Etienne'yi 4-2 mağlup etti. Haftayı beraberlikle kapatan Rennes ise 53 puanla 3. sırada yer alıyor.

5 büyük ligde krallık yarışı

Almanya'da Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Lewandowski haftayı suskun geçerken 31 golle zirvede yer alıyor. İspanya'da lider Real Madrid'i bu sezon golleriyle zirveye taşıyan Karim Benzema 24 gole ulaştı. Premier Lig'in gol krallığı listesinde ilk sırada Mohamed Salah 20 golle yer alıyor. İtalya Serie A'da Juventus forması diyen Sırp golcü Vlahovic 21 golle, Fransa Ligue 1'de ise Monacolu Ben Yedder 18 golle ilk sırada yer alan isimler.