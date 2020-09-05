İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avrupa'nın bilim ödülü adayı bir Türk

Avrupa İş Kulübü ve Avrupa Diplomatlar Birliği’nin bu seneki Avrupa Yılın Genç Bilim Ödülü adayı Türk bilim insanı Erdal Can Alkoçlar oldu.

Avrupa İş Kulübü ve Avrupa Diplomatlar Birliği'nin bu seneki Avrupa Yılın Genç Bilim Ödülü adayı Türk bilim insanı Erdal Can Alkoçlar oldu.


Avrupa Birligi'ne akredite iki köklü kurum olan, Zbigniew Roch Başkanlığı'ndaki Avrupa İş Kulubü (EBCA) ile Türkiye Başkanlığı'nı Ferhat Bozçelik'in yürüttüğü Avrupa Diplomatlar Birliği (DMW), bu seneki Avrupa Yılın Genç Bilim Ödülü adaylarının Türk bilim insanı Erdal Can Alkoçlar olduğunu açıkladı.


Biyosotik ve farmasotik alanda kapsamlı AR-GE faaliyetleri yürüten ve gerek şahsi gerek bünyesindeki şirketlerde toplam 422 ilaç patentine sahip olan Alkoçlar, daha önce de 2015'te Türk Patent Ödüllerinde 4'üncülük, 2016 ve 2019'da da ‘'Yılın Genç Bilim İnsanı'' ödüllerine layık görülmüştü.


Roch ve Bozcelik, buluşlarının makaleleri Harvard, MIT ve Avrupa Birliği Bilim Topluluğu portalında (CORDIS) yayında olan Alkoçlar'ın bu ödüle aday gösterilmesinin Covid-19'un semptomatik tedavisine yönelik geliştirdiği adjuvan formulasyonlar olduğunu vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.