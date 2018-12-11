Avrupa'nın ekolojik köprüleri Türkiye'den gidecek

Türkiye'de 5 senedir faaliyet gösteren İsveç merkezli çelik menfez ve köprü üreticisi ViaCon Türkiye, yaptığı yeni yatırımla ekolojik köprülerde yerlilik oranını yüzde 100'e çıkardı. Önceleri ekolojik köprüleri yurt dışından getirerek kullandıklarını belirten ViaCon Türkiye Genel Müdürü Onur Başar, "Şu an hammaddeyi de Türkiye'den alıp tamamını Türkiye'de üretir hale geldik. Avrupa'nın doğusundaki ekolojik köprüler artık Türkiye'den gidecek" dedi.

Dünya genelinde 30 ülkede 10 fabrika ile faaliyet gösteren Viacon, Türkiye'ye 5 yıl önce çelik menfez ve köprü imalatı yapmak için girdi. Viacon Türkiye fabrikası bu sene itibari ile en büyük ikinci fabrika haline gelirken, Viacon dünyası içerisinde de çok önemli bir yere geldiği kaydedildi. Şirketin 2018 yılını ve önümüzdeki döneme yönelik hedeflerini değerlendiren ViaCon Türkiye Genel Müdürü Onur Başar, 5 sene içinde üç ana ürün grubunun tamamını üretir hale geldiklerini ve hızlı bir şekilde büyüdüklerini söyledi.

"Ürünlerimizi Türkiye'de üretip Avrupa'nın bir kısmına ve Ortadoğu'ya ihraç edeceğiz"

Gösterdikleri performansla İsveçli Viacon'un Türkiye'yi bölgesel merkez yaptığını ve yaklaşık 50 ülkenin buradan yönetildiğini anlatan Başar, şunları söyledi: "Son olarak Polonya'daki yatırımımız olan üçüncü ürün grubumuz SuperCor hattını da Türkiye'ye getiriyoruz. Böylece bütün ara ürünlerimizi de Türkiye'de üretebileceğiz. Bu yeni yatırım sayesinde kapasitemizi iki katına çıkarıyoruz ve ihracatımızı da 3 sene içinde ikiye katlayacağız. Tüm ürünlerimizi Türkiye'de üretip Avrupa'nın bir kısmına ve Ortadoğu'ya ihraç edeceğiz. Grup içinde en büyük ikinci üretim tesisiyiz ve Polonya ile birlikte üç ana ürün grubunu da üretebilen iki tesisten biriyiz. Nihai hedefimiz ViaCon'un en büyük fabrikası olan ViaCon Polonya'yı geçebilmek. Bu hedefimize doğru ilerliyoruz".

Yerlilik oranı yüzde 100'e çıktı

Türkiye'ye ilk geldiklerinde sadece iç pazar için küçük menfezler ürettiklerini anlatan Başar, "Pazardaki ihtiyaç büyük köprüleri de gerektiriyordu. Biz ekolojik köprüleri yurt dışından getirerek kullanıyorduk. Şu an hammaddeyi de Türkiye'den alıp yerlilik oranımızı yüzde 100'e çıkarmayı başardık. Her şeyi Türkiye'de üretip diğer ülkelere de ihraç ediyoruz. Son getirdiğimiz üretim hattı ile bundan böyle tüm çelik köprülerin üretimi artık tamamen ülkemizde olacak. Türkiye'ye bağlı olan Avrupa'nın doğusu ile batıdaki bir kısım Avrupa ülkelerine biz gönderim yapacağız" dedi.

Son yatırımla birlikte yeni bir tesise geçme hedefi koyduklarını anlatan Başar, 5 sene içinde Türkiye'nin doğusunda da yatırım yapıp fabrika kurmak istediklerini belirtti.

"İhracatta daha agresif olacağız"

İhracatın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Başar, 2019 hedefini bu yılı ikiye katlamak olarak koyduklarını anlattı. Başar, "Özellikle ihracat tarafında biraz daha rekabetçi ve agresif olacağız, gerekirse görece düşük karlarla daha çok iş yapacağız. İhracattaki büyüme yurtiçinin oldukça önüne geçecek. Özellikle Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, BAE, Umman ve Mısır gibi ülkelerden ciddi iş bekliyoruz. Genel olarak Ortadoğu bölgesinde bir kalkınma hedefi var ve biz de buradan payımızı almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hendek'teki fabrikamızdan Hakkari'ye gönderme maliyeti ile Dubai'ye gönderme maliyeti aynı"

Türkiye'de üretim yapmanın Viacon için önemli avantajları olduğundan bahseden Başar, "Türkiye'de üretim onları da rahatlatıyor. Çok kısa sürede üretip gönderebiliyoruz. Ayrıca nakliye maliyetleri de uygun. Bizim bir ürünü Sakarya Hendek'teki fabrikamızdan Hakkari'ye gönderme maliyeti ile Dubai'ye gönderme maliyeti aynı" dedi.

2018'in Türkiye'de büyük projelerin bittiği bir yıl olduğunu anlatan Başar, ürettikleri ürünlerin özellikleri itibariyle genellikle bu tip projelerin ilk bölümlerinde yer aldıklarını söyledi.

Bu nedenle 2018'de ihracat tarafının yüzde 80'lere kadar çıktığını belirten Başar, 2020'den sonra yeni projelerle mevcut oranın biraz dengelenebileceğini kaydetti. Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları projelerinin faaliyete geçmesini beklediklerini ifade eden Başar, halen Kuzey Marmara otoyolunda yer aldıklarını ve birkaç yerde yapılması planlanan ekolojik köprü projelerinde de bulunacaklarını sözlerine ekledi.

"Mezkezi ikna etmem uzun sürmedi"

Viacon Türkiye'deki yatırımını artırma kararının tam da finansal dalgalanmanın olduğu yaz sonunda verildiğini ifade eden Başar, yaşanan süreci şöyle anlattı: "Üst yönetim bize Türkiye'deki durumu sordu ama biz tedbirli olduğumuzu ve bu dalgalanmadan etkilenmeyeceğimizi söyledik. Bizim ihracatımızı artırmamız lazım, onun için de üretimin artması gerek. Son yatırımı da bu yüzden yaptık. Dolayısıyla da merkezi ikna etmemiz uzun sürmedi. Dubai'de projeler bekliyor, Katar'da projeler var, Hindistan'da bir anlaşma yaptık ve diğer ülkelerde de büyük proje beklentilerimiz var. Her yerde rekabetçi olabilmek için Türkiye'de üretmek gerekiyor".