Avrupa'nın en büyüğü VakıfBank Çin'e gidiyor

Kazandığı iki 'FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası' ve dört 'CEV Şampiyonlar Ligi' şampiyonluğu ile dünyanın zirvesinde yer alan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin'e gidiyor.

Çin'in Shaoxing şehrinde 4-9 Aralık tarihlerinde düzenlenecek FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 'Avrupa'nın en büyüğü sıfatıyla' mücadele edecek olan VakıfBank, kupayı Türkiye'ye getirmek için ter dökecek. A Grubu'nda Zhejiang (Çin), Volero Le Cannet (İsviçre) ve Minas Tenis Clube'le (Brezilya) mücadele edecek olan sarı-siyahlılar, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası sayesinde Çin'deki taraftarlarıyla bir araya gelecek.

İlk maç 4 Aralık Salı günü

Yarın Çin'e gidecek olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında 4 Aralık Salı günü TSİ 15.00'te Zhejiang'la karşılaşacak. İkinci maçını 5 Aralık Çarşamba günü TSİ 09.00'da Volero Le Cannet'le oynayacak olan sarı-siyahlılar, 7 Aralık Cuma günü ise TSİ 12.00'de Minas Tenis Clube'le karşı karşıya gelecek.

"Çinli taraftarlarımızı maçlarımıza bekliyoruz"

Çin'e gidecekleri için heyecanlı olduklarını söyleyen VakıfBank Başkanı Osman Demren, "VakıfBank Spor Kulübü olarak Türkiye ile Çin arasında bir kültür köprüsü olduk. Türkiye'de ikamet eden ve ülkemizi ziyarete gelen Çinli dostlarımız, maçlarımıza gelmeyi ihmal etmiyor. Takımımıza tüm maçlarda büyük destek veriyorlar. Şimdi de biz Çin'deki taraftarlarımızın yanına Çin'e gidiyoruz. VakıfBank Spor Kulübü'nü destekleyen Çinli taraftarlarımızı Shaoxing'de oynayacağımız maçlara bekliyoruz. Onların da desteği ile üçüncü kez dünyanın en büyüğü olmak istiyoruz" dedi.

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek VakıfBank'ın kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

"Gizem Örge, Cansu Özbay, Zhu Ting, Kübra Akman, Kelsey Robinson, Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç, Lonneke Slöetjes, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt, Milena Rasic, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş."