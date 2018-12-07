Avrupa'nın en büyük tele-tıp şirketinin görüntülü muayene alt yapısı Türkiye'den

Türkiye'den doğan CCR'ın EasyConnect Video alt yapısıyla hazırlanan hasta-doktor arasında görüntülü muayene olanağı sunan Medgate'in mobil uygulaması, İsviçre'nin ‘en müşteri odaklı çözümü' ödülüne layık görüldü.

Sağlık da diğer birçok sektör gibi hızla dijitalleşiyor. Sanal gerçeklik gözlükleri, 3D yazıcılar, yapay zeka teknolojileri, akıllı cihazlar ve chatbot, hastalara daha hızlı ve doğru teşhis konulmasını sağlıyor. Özellikle Avrupa'da telefon ile başlayan doktorların hastaneler ve hastalarla iletişime geçebildiği tele-tıp yöntemi, canlı ve görüntülü sağlık danışmanlığına doğru hızla evriliyor.

2000 yılından bu yana Avrupa'nın en büyük tele-tıp merkezlerinden birine sahip olan Medgate ise Türkiye'den doğan ve yeni nesil müşteri deneyimi teknolojileri sunan CCR'ın geliştirdiği Easy Connect Video ürünüyle görüntülü tıbbı konsültasyon olanağı sunan mobil bir uygulama geliştirdi. Nisan ayında Avrupa'da kullanıma sunulan uygulama, İsviçre Çağrı Merkezleri Derneği CallNet.ch'nin Contact Management Magazine iş birliğiyle düzenlenen Altın Kulaklık Ödülleri'nin (Golden Headset Award 2018) ‘müşteri odaklılık' kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu. Bu yıl 10.'su düzenlenen ödüllerle; inovasyon, çalışan odaklılık, müşteri odaklılık, en iyi iş birliği gibi kategorilerde İsviçre'deki en başarılı müşteri hizmeti uygulamaları seçiliyor.

Hasta-doktor iletişiminde yeni nesil bir çözüm

Dünya nüfusunun her geçen gün biraz daha yaşlandığı bu dönemde, sağlık hizmetlerinin önemi de giderek artıyor. Ancak yalnız ülkemizde değil, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile sağlık uzmanlarının sayısı yetersiz kalıyor. OECD verilerine göre, Türkiye'de bin kişiye 1,8 doktor düşerken, bu rakam ABD'de 2,6, Almanya'da 4,2 olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın en zengin 2. ülkesi İsviçre'de bile bin kişiye 4,3 doktor düşüyor. İkamet eden herkesin sağlık sigortası yaptırmasının zorunlu olduğu ülkede, 100'e yakın doktor 15 binden fazla hastaya yeni nesil görüntülü muayene uygulaması Medgate aracılığıyla hizmet veriyor. Her görüntülü görüşme sonrasında doktorları ve görüşme kalitesini değerlendiren hastaların memnuniyet oranı ise yüzde 94.

Türkiye'de doğan ve 20 yılı aşkın deneyimiyle çoklu kanal (omnichannel) müşteri deneyimi teknolojileri sunan CCR tarafından geliştirilen yüksek kalitede ses ve görüntü iletişimini sağlayan EasyConnect Video ürünü, Medgate'in mobil uygulamasının omurgasını oluşturuyor. Doktorlar ‘sanal muayenelerini' canlı video aracılığıyla gerçekleştirirken, hasta; evde, işte, tatilde veya saat başı yatağında doktoruna danışabiliyor. Doktorlar ise hastasına ait rahatsızlıkların, yaralanmaların fotoğraflarını çekip bunları görüntülü konuşma kaydıyla birlikte hasta kaydına ekleyebiliyor.

18 yıldır tele-tıp alanında faaliyet gösteren Medgate'in CIO'su Anthony Dyson şunları aktardı: “CCR'nin yenilikçi EasyConnect Video platformunu bir uygulamaya entegre eden ilk şirket olduk. Bu çözüm, tıbbı yaklaşımın gerektirdiği tüm beklentilerimizi karşılayarak hastayı görüntülü sağlık danışmanlığının merkezine koymamızı sağladı.”

CCR CEO'su Türker Erkin ise “Özgün yazılımla geliştirdiğimiz EasyConnect Video ürünleriyle, şirketlerin ‘mükemmel müşteri deneyimi' yaratmasına katkıda bulunuyoruz. Medgate bu ürünümüzü kullanarak sağlık sektöründe hasta-doktor iletişimi için yeni nesil bir çözüm sunuyor. Yerli bir ürünün globalde böylesine önemli başarılara imza atması bizleri gururlandırıyor” dedi.