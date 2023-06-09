Avrupa'nın en çok tercih edilen hava yolu şirketlerinden EasyJet İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı

Avrupa'nın en çok tercih edilen hava yolu şirketlerinden biri olan EasyJet, İGA İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı. İngiltere'nin Manchester şehrinden kalkan EasyJet uçağının ekibi ve yolcuları İGA İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde törenle karşılandı.

İngiltere merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi EasyJet, İGA İstanbul Havalimanı uçuşlarına bugün itibariyle başladı. Hava yolu şirketi, İGA İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu Manchester Havalimanı'ndan düzenledi. EasyJet kabin ekibi ve yolcuları, İGA İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde törenle karşılandı. İGA İstanbul Havalimanı'nın ev sahibi olduğu etkinlikte kabin ekibine çiçek takdim edilirken yetkililer tarafından kurdele kesim töreni gerçekleştirildi. EasyJet'in Manchester-İstanbul seferleri pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada iki kez Airbus A320 tipi yolcu uçaklarıyla yapılacak.

EasyJet'in Türkiye ağında İstanbul'un yanı sıra Bodrum, Antalya, Dalaman ve İzmir yer alıyor. EasyJet'in uçuşlarına başlamasıyla birlikte, İGA İstanbul Havalimanı'nda toplam havayolu sayısının 90'a ulaşmış oldu. Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşarak, 300'den fazla destinasyona da uçuş imkanı sunacak. Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan EasyJet Birleşik Krallık'tan Avrupa'ya , Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya kadar 135'ten fazla varış noktasına hizmet veriyor.