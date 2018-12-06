Avrupa'nın ilk ve tek dijital hastanesi Yozgat Şehir Hastanesi oldu

Yozgat Şehir Hastanesi, 2018 yılında Avrupa'nın ilk ve tek hastanesi oldu.

Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından işletilen ve bilgi teknolojileri altyapısı Turkcell tarafından sağlanan Yozgat Şehir Hastanesi, 2018 yılında ‘Seviye 7 Tam Dijital Hastane' olarak tescil edilen Avrupa'nın ilk ve tek hastanesi oldu.

Rönesans Sağlık Yatırım tarafından inşa edilen, Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlık AŞ tarafından işletilen, bilgi teknolojileri altyapısı ise Turkcell tarafından kurulan ve yönetilen hastane, Kamu Özel İşbirliği modeliyle Türkiye'nin ‘dijital hastane' konseptinde Avrupa'yı geride bıraktığını ortaya koydu.

475 yatak kapasitesiyle Yozgat ve çevresinin tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayan hastane, dünyanın bu konuda en çok itibar gören HIMSS'in (Healthcare Information and Management Systems Society) en üst noktası olarak kabul edilen ‘Seviye 7 Tam Dijital Hastane' sertifikasyonunu aldı. Böylece bu konuda 2018 yılında tescillenen Avrupa'nın ilk ve tek hastanesi olmayı da başardı.

“Bu başarının arkasında Türk mühendislerin olması gurur verici”

Dünyanın ilk dijital operatörü olarak Türkiye'nin farklı sektörlerinin dijitalleşmesi üzerinde çalıştıklarını belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “Türkiye'nin sağlık alanında dijital dönüşümünde en önemli oyunculardan biriyiz. Şehir hastanelerinin iletişim ve bilişim altyapılarını biz işletiyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli bir yere sahip olan sağlıkta dijitalleşme ile hastanelerdeki sürecin daha düzenli kolay ve hızlı bir şekilde ilerlemesini amaçladık. Bu bağlamda yerli ve milli hastaneler kurmak amacıyla Rönesans İşletme Hizmetleri'nin de iş ortağıyız. Bu işbirliğinin ilk adımı olan Yozgat Şehir Hastanesi'nde bugün, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi alanında dünyadaki en yüksek standardı temsil eden HIMSS 7 standartlarını elde etmiş olmanın gururunu taşıyoruz. Avrupa'nın bu ilk dijital hastanesinde, altyapının oluşumundan operasyon sürecine kadar birçok teknolojik işlem Turkcell tarafından yürütülüyor. En son teknolojiyle donatılan Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi ile tüm sağlık verilerinin bilgisayar ve tabletler üzerinden takip edilmesine imkan sağlıyoruz. İmza attığımız bu başarılarımızın arkasında Türk mühendislerimizin katkıları çok büyük. Bu başarılara yenilerini eklemek ve Türkiye'nin Endüstri 4.0 sürecinde dünyada söz sahibi olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bu zorlu denetimi başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz” diyen Rönesans İşletme Hizmetleri Yozgat Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Tansel Yücel, “Türkiye'nin sağlıkta başlattığı bu önemli dönüşümün aktörleri arasında olmak bizim için büyük gurur kaynağı” dedi.

Yücel, ‘Seviye 7 tam dijital hastane' olmanın özelliklerinden ise şu şekilde bahsetti: “Bu çalışmalar kapsamında, hastane bünyesinde bulunan tüm tıbbi cihazlarımız sisteme entegre edildi; HBYS (hastane bilgi yönetim sistemi) üzerinden hastalara ait tüm bilgilerin dijital ortamda sadece yetkili doktor ve hemşirelerin görebilmesi sağlandı. Ayrıca hasta güvenliğini üst seviyede tutacak alarmlar ve eşleştirmeler üretildi. İş zekası gibi yönetimsel süreçlerde finansal, insan kaynakları ve klinik raporlamalar ile yönetimi kolaylaştıracak uygulamalar geliştirildi. Bu sistemle elektronik olarak kaydettiğimiz verileri kullanarak, daha sonra gelen hastalarımıza dair öngörü oluşturabilmekte ve erken tanı gerektiren hastalıklarda önceden tespit yapabilmekteyiz. HIMMS EMRAM (Elektronik Tıbbi Kayıt Adaptasyon Modeli) Seviye 7 aynı zamanda, hastanede hiçbir şekilde kâğıdın kullanılmadığını, tüm süreçlerin dijital ortamda yürütüldüğünü ve yönetildiğini gösteriyor. Dijital ortama aktarılan bu veriler sayesinde hastanenin ve hastaların her türlü verisi anlık olarak takip edilerek, akılcı, analitik çözümler üretilebiliyor ve kurumun performans ve verimliliğinin gittikçe arttığını da temsil ediyor.”