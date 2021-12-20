Avrupa'yı fermente gıdalarda yeniliğin merkezi yapacak proje

Bilim ve Teknolojide Avrupa İş birliği Kuruluşu'nun (COST Association), “Sürdürülebilir Ekosistemler, Gıda ve Tarım: Gezegenimize saygı duyarak geleceğimizi güvence altına almak” konu başlığı altında yaptığı proje çağrısına onlarca ülkeden yüzlerce başvuru gerçekleşti.

Ankara Üniversitesi ile ortak çalışma yürüten Türkiye'nin yerli peynir markası, “Fermente Gıdalarda İnovasyonu Teşvik Etmek” önerisi ile tam puan alarak Türkiye'yi de temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye'nin yerli peynir markası ve Ankara Üniversitesi, gıda teknolojisi ve bilimsel çalışmalarda Avrupa'da kabul görerek Türkiye'nin gururu oldu. Avrupa Birliği bünyesinde yer alan ve 1971'de kurulan COST Association'ın bu seneki çağrısına Avrupa'dan ve Avrupa dışındaki diğer ülkelerden 462 başvuru gerçekleşti. “Sürdürülebilir Ekosistemler, Gıda ve Tarım: Gezegenimize saygı duyarak geleceğimizi güvence altına almak” konu başlığı altında çıkılan projeye Muratbey Peynirleri, Ankara Üniversitesi ile birlikte katıldı. “Fermente Gıdalarda İnovasyonu Teşvik Etmek” önerisi ile kabul gören 40 şirket arasına tam puan alarak giren yerli peynir markası, programda Türkiye'yi de temsil edecek. Proje kapsamında Avrupa'yı fermente gıdalarda yeniliğin merkezi yapmak için 25 ülkeden bilim insanlarının da katılımı ile uluslararası destekli çalışma yürütülecek.

Avrupa çapında bilim insanları ortak çalışıyor

Proje hakkında bilgi veren Proje Sorumlusu Murat Erol, “Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu'nun Avrupa çapında alanlarında uzman bilim insanlarını, çalıştıkları alan özelinde COST Aksiyonu adı verilen uluslararası bilimsel ağlarda bir araya getirdiği bir proje. Kuruluş, uluslararası olmasına karşın, ulusal araştırmalarını sürdüren bilim insanlarını 1971'den bu yana global alana taşımayı amaçlıyor. Biz de Muratbey Peynirleri olarak, Avrupa'dan ve Avrupa dışından başvuru yapan onlarca şirket arasına Türkiye'den tam puan alarak girmeyi başardık. Türkiye'yi temsil etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Türkiye de COST'un kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Söz konusu projemizle, sağlığı, sürdürülebilirliği, bölgesel çeşitliliği ve yeniliği teşvik ederek Avrupa'yı fermente gıdalar alanında öncülüğe yerleştireceğiz” sözlerini kullandı.