Avukat anne Aynur Göçmen o soruya cevap veremedi

Bakırköy'de kız arkadaşını darp ederek aracını vatandaşların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen, tahliye edildi. Oğlunun avukatlığını üstlenen eski hakim Aynur Göçmen hakimlik yaptığı dönemde kendisine böyle bir dava gelmesi durumunda nasıl bir karar vereceği sorusuna cevap vermedi.

"O soruya cevap veremedi"

Bakırköy'de kız arkadaşını darp ederek aracını vatandaşların üzerine sürdüğü iddiasıyla 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Göçmen'in avukatı ve annesi Aynur Göçmen, hem avukat, hem anne olarak zor bir mücadele verdiğini söyledi.

İki üniversite okuyan oğlunun 16 aydır tutuklu bulunduğuna ve bunun telafisi imkansız zararlar oluşturduğuna dikkat çeken anne Göçmen, "Kız arkadaşıyla birbirlerine iyi gelmeyen bir ilişki yaşadılar. Oğlum 4 adli dosyaya karıştı. Hepsinde yanında kız arkadaşı vardı. Bir yıl önce basına yansıyan olayda da yine aynı kız arkadaşı yanındaydı. Maalesef oğlumun hayat çizgisi değişti. Kız arkadaşı ile yaşadığı ilişki boyunca baba rolünü Görkem'e çok sık yüklüyordu. Bu da Görkem'de fiziksel şiddet olarak yansımaya başlamıştı" diye konuştu.

Aynur Göçmen, hakimlik yaptığı dönemde kendisine böyle bir dava gelmesi durumunda nasıl bir karar vereceğinin sorulması üzerine, "Bu hiç doğru olmaz. Meslek ayrı bir şey" diyerek cevap vermekten kaçındı.

"Siz böyle bir şey yapsanız bu şekilde kurtulacağınıza inanıyor musunuz"

Müşteki avukatı Turgay Özcan ise mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirterek, "Kamuoyuna yansıdığı şekli ile baktığınızda bu kişinin tahliye edilmemesi gerektiği çok net belli. Mahkemenin vermiş olduğu karar, saygı duyuyoruz. Çok fazla suçlama var. Tabii ki artık biz de şaşırıyoruz. Mahkemeleri bu konuda eleştirmek için değil de bu tahliyeler bize tuhaf gelmeye başladı. Her şey var dosyada. 'Adam öldürmeye teşebbüs' de var, 'özgürlüğünden mahrum etme' de var, 'kötü muamele' de var. Bu şekilde tahliye edilmesi kabul edebileceğimiz bir şey değil. Topluma baktığınızda toplum da kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.

Sanık Göçmen'in koruyup kollandığına inandığını söyleyen Özcan, "Bir kere hükmün açıklanmasını geri bırakıldığı zaman ikincisi yapıyorlar mı. Bu çok istisnai bir durum" dedi.

Avukat anne Aynur Göçmen'in sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalara da değinen Özcan, "Öyle bir hale geldi ki avukatlık etiğinin dışına çıktı. Avukat müvekkilin haklarını savunur ama tarafsızdır. Biz avukat olarak suçu savunmayız, insanı savunuruz. Burada annenin yapmış olduğu o hale geldi ki erkekleri değil sürekli kadınları suçlayan hale geldi. Kadınlar sanki erkekleri kullanıyor üzerinden rant sağlıyor gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Anne tarafsız olamıyor hem kendine hem yargıya zarar veriyor" şeklinde konuştu.

Özcan, "Normal bir vatandaş bunları yapsa bu şeklide tahliye edilir mi sorusuna" ise "Siz böyle bir şey yapsanız bu şekilde kurtulacağınıza inanıyor musunuz" diyerek yanıt verdi.